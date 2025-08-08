Óbito
Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete'
El madrileño, retirado desde 2021, ha fallecido a los 68 años tras una dura batalla contra el párkinson
Redacción
El periodismo deportivo ha perdido a una de sus voces más singulares y queridas. Manuel Esteban Fernández, más conocido como 'Manolete', ha fallecido en Madrid a los 68 años. Su figura queda ligada para siempre a la historia del diario AS, la radio deportiva y la pasión rojiblanca del Atlético de Madrid, equipo del que nunca ocultó su devoción.
Comenzó su carrera en la agencia Efe y pasó por 'Marca', pero fue en 'AS' donde se consolidó como uno de los periodistas más influyentes en la información de fichajes y en el seguimiento del Atlético. Su estilo directo, su tono inconfundible y su presencia habitual en las tertulias radiofónicas y televisivas lo convirtieron en una figura reconocible y muy cercana para miles de oyentes y lectores.
Durante años formó parte del equipo de 'Carrusel Deportivo' y 'El Larguero' en la Cadena SER, colaboró con medios como 'Don Balón', Onda Madrid, Telemadrid o Punto Pelota, y firmó varios libros, entre ellos 'Soy del Atlético ¡y qué!' o 'El gran partido', junto a Tomás Roncero.
En 2021 se retiró del periodismo tras una larga batalla contra el párkinson, enfermedad que vivió con entereza y que no empañó el cariño que siempre recibió de compañeros y aficionados.
Más allá de sus crónicas, su legado es también el del periodista cercano, con carácter, fiel a sus principios y al club de su vida. Hoy, el periodismo deportivo llora su pérdida y celebra su memoria.
- La cala de Ibiza a la que los propietarios de una villa bloquearon el paso: tranquila, natural y auténtica
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado en la Reserva Marina de es Freus
- Simpa' en Ibiza: detenido cuando iba a huir dejando un pufo de 17.600 euros en un hotel
- Rubén Sousa, concejal de Playas de Ibiza: «Si quitamos la posidonia de Platja d’en Bossa, en 2026 no habrá playa»
- Inspectores del Consell de Ibiza inmovilizan cuatro vehículos y localizan a un 'pirata' que se dio a la fuga
- Alarma entre los hoteleros por los precipitados en Ibiza: «Algo está pasando»
- El historiador Antoni Ferrer Abárzuza: «Hoy en día no deberíamos tener una visión heroica de los corsarios, eran hombres de guerra»
- Ibiza Final Boss', el turista que se ha hecho viral en redes