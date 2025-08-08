España se prepara para una sucesión de noches tórridas, casi infernales, con mínimas que no bajarán de los 25

La ola de calor sigue abriéndose paso y, según apuntan los pronósticos, este fin de semana podría dejar algunos de los valores más altos registrados hasta la fecha y, además, extenderse hasta zonas donde hasta ahora había pasado de refilón como es el caso de Cataluña. En los próximos días no solo se esperan días calurosos, con máximas que podrían volver a situarse por encima de los 40 en varios puntos, sino que, además, todo apunta a que este fin de semana también se darán varias noches extremadamente cálidas que, tal y como apuntan los meteorólogos, podrían dar lugar a noches tórridas donde no se bajará de los 25 grados. En zonas como Canarias, donde ya se han activado varios avisos de nivel rojo, se espera incluso la llegada de noches infernales con los termómetros rozando los 30 grados.

El aumento de las temperaturas nocturnas ya se hizo sentir la pasada noche y madrugada. En el municipio canario de San Bartolome Tirajana (Las Palmas) los termómetros no bajaron de los 29 grados en ningún momento, lo que equivale a rozar una noche infernal. En varias localidades de Santa Cruz de Tenerife, como El Pinar y Tijarafe, se observaron mínimas de entre 28,9 y 27,4. La situación se repitió también en varios municipios en provincia de Málaga y Murcia, donde el mercurio tampoco bajó de los 26 grados, dejando así una noche más que tórrida. En Cataluña, la localidad donde más costó conciliar el sueño por el calor fue Cabacés, en Tarragona, donde el termómetro se resistió a bajar de los 25,2 grados.

Las noches tórridas se extenderán por el Mediterráneo

Estos valores son, por ahora, las mínimas más extremas observadas durante esta ola de calor y, cómo no, en el conjunto del verano. Pero todo apunta a que en los próximos días podrían ir a más. Sobre todo porque, según apuntan los pronósticos, el calor no solo irá a más sino que se extenderá a puntos como, por ejemplo, localidades del Mediterráneo que hasta ahora se habían salvado de la irrupción de la masa de aire cálido que está provocando este ascenso de las temperaturas. En Catalunya, Meteocat advierte que se darán noches tropicales por encima de los 20 grados en gran parte del litoral y, en algunos casos, hasta noches tórridas rozando los 25 grados. Este es el caso, por ejemplo, de Barcelona, que este fin de semana vivirá al menos dos noches seguidas rozando ese umbral.

En Barcelona se espera un fin de semana en que los termómetros rondarán los 25 grados incluso tras la puesta del sol

Según indican innumerables estudios, el aumento de las condiciones de calor nocturno se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud pública asociados al verano. Sobre todo porque, tras jornadas de calor extremo, el hecho de que las temperaturas no bajen ni tras la puesta del sol impide que el cuerpo descanse y se recupere adecuadamente. Hay trabajos que demuestran que este fenómeno se asocia con alteraciones del sueño, aumento de los episodios de insomnio, aumento del ritmo cardíaco y hasta incremento del malestar de la población general. También se ha detectado que esta dinámica afecta aún más a las personas con patologías crónicas, especialmente en el caso de aquellas cardíacas y cardiovasculares, así como a personas mayores y otros colectivos vulnerables. De ahí que, tal y como indican las autoridades, también es importante tomar medidas para reducir, en la medida de lo posible, la exposición al calor nocturno.