El 'ciriac': el exclusivo pastel de Ibiza que solo se hornea una vez al año

Como todos los años cuando llega el 8 de agosto, día de Sant Ciriac, la pastelería Can Vadell vuelve a encender los hornos para elaborar su famoso 'ciriac', un tipo de mantecado que hacen "especialmente" para el día del patrón de la isla. La receta de este dulce ibicenco es altamente secreta pero Nieves Clapés Marí, una de las dueñas de la pastelería, explica que "en su interior lleva relleno de crema de almendra" y que por encima está cubierto con "un poco de mantequilla con almendras tostadas picadas y azúcar glas".

Clapés, como es evidente, conoce la receta original, pero es su hermano quien tiene acceso al papel en el que está escrita. Un hermano que, aunque ya está jubilado, cada año viene a la pastelería solo para elaborar el 'ciriac'. Actualmente, se encuentran en proceso de patentar la receta, que sigue igual que la primera vez que la prepararon, es decir, que "no se ha cambiado absolutamente nada", destaca la dueña.

La única modificación que ha tenido este pastel ibicenco ha sido la decoración, ya que, antiguamente, en la parte superior escribían "ciriac" con chocolate "finito". Según explica Nieves Clapés, a día de hoy ya no lo hacen porque "todo el mundo ya sabe lo que es y no hace falta".

Encargos con antelación

La venta de los 'ciriacs' se hace el mismo día del patrón de la ciudad y la víspera, "sobre las 11 o así de la mañana, no más pronto" empiezan a tenerlos en el mostrador. Para los encargos que van con antelación, cuentan con una libreta en la que van apuntando los pedidos de ese día y arrancando las hojas para ponerlas debajo o encima de la caja cuando el dulce ya está terminado.

En el caso de la venta directa en la pastelería, la dueña explica que hacen unos cuantos porque hay clientes que prefieren comprarlos el día de antes y no tener que bajar en pleno festivo a la ciudad, por si se van al campo o quieren salir a la playa o en barco. "No a todo el mundo le apetece venir aquí el mismo día de Sant Ciriac", agrega.

El 'ciriac' de Can Vadell. / Marcelo Sastre

Y es que el hecho de que solo lo preparen dos días al año provoca que "cuando la gente se da cuenta de que Sant Ciriac está al caer, vengan corriendo a comprarlos porque se les ha olvidado encargarlos antes", explica. Y hay que tener en cuenta que el 8 de agosto la pastelería solo abre por la mañana: de ocho y media a una, aunque afirma que la jornada se suele alargar más allá de la una. Y ya si quedan un par de unidades, pues los venden al día siguiente porque "están igual de bien".

El 'ciriac' se empezó a elaborar en los sesenta cuando Paco Verdera, entonces director de Diario de Ibiza, propuso elaborar "algo con almendras", comenta el primo de Nieves Clapés, Juan Marí Marí —más conocido en Ibiza como Juanito Vadell— y que ayuda a su prima con el papeleo del negocio (también con el trámite para la patente).

Los inicios del 'ciriac'

Nieves Clapés añade que la idea surgió porque el 8 de agosto se celebra la berenada en Puig des Molins, y Verdera le dijo al padre de su primo que si hacía un pastel para esa fecha se encargarían de sacarlo "cada año en el periódico" Quien en aquel entonces era el pastelero del negocio decidió lanzarse a la piscina para inventar el 'ciriac' con ayuda de Palau, que entró a la pastelería siendo un niño y a quien enseñó el propio padre de la dueña.

"Gracias a Dios que se decidió a hacerlo porque ahora es todo un éxito. Y eso que solo se hace durante dos días al año", bromea Juanito Vadell. ¿Y qué sabor tiene el 'ciriac'? "Crema de almendra, el mismo sabor que yo adoraba cuando era pequeña", expresa la dueña con una sonrisa en la cara.

Isidoro, un cliente habitual que compra este pastel todos los años sin falta, entra a la pastelería, en la que trabajó desde el 72 hasta el momento en que decidió ser taxista. Lo llaman «el panadero" y solo lo conocen por ese apodo. La dueña, al verlo llegar le dice: "¿No vendrás mañana a buscar un 'ciriac'?". "Me lo estoy llevando ahora", le dice el hombre. Nieves Clapés, con decisión, le recuerda: "No lo pagas, eh". A lo que el panadero le responde con un "tú sigue escribiendo", en un intento de desviar su atención.