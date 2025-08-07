Sant Joan se abre a los niños con diversidad funcional con nuevas actividades musicales

La Escuela Municipal de Música de Sant Joan anunció la mañana de este jueves un nuevo acuerdo de colaboración con la asociación Ibiza In gracias al cual se incorporan actividades educativas destinadas a niños y niñas con diversidad funcional dentro de la programación regular del centro.

"Este programa pionero en Ibiza tiene como objetivo garantizar que todos los niños del municipio puedan tener acceso a una educación musical adaptada a sus capacidades y necesidades, fomentando así la inclusión a través de la música", explica una nota remitida del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Sant Joan acogió la presentación de la iniciativa, a la que asistió la alcaldesa, Tania Marí; la regidora de Turismo, Playas, Fiestas y Juventud, Carmen Rodríguez; el director de la Escuela de Música, Juan Francisco Ballesteros, y Carmen Roig en representación de la asociación Ibiza In.

Durante el acto, se explicó que las inscripciones para estas actividades ya están abiertas y que las clases empezarán el próximo 10 de septiembre. "Las sesiones estarán diseñadas específicamente por profesionales especializados para ofrecer una experiencia musical enriquecedora y accesible a todo el alumnado", comentan desde Sant Joan.

La concejala Carmen Rodríguez quiso remarcar que esta iniciativa "no es más que una muestra de normalidad e inclusión. No se está haciendo nada fuera de lo normal, simplemente queremos recordar que en la Escuela de Música de Sant Joan cualquier persona que quiera aprender música es bienvenida", concluye.