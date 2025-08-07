Nueva base para los equipos del SAMU 061
Situado en el edificio del centro de día de Sant Joan, cuenta con baño, zona de descanso, conexión a internet y aire acondicionado
El Ayuntamiento de Sant Joan ha formalizado un convenio de colaboración con el Ib-Salut para la cesión de un espacio municipal destinado a albergar la nueva base del SAMU 061 en el municipio. "Gracias a esta cesión el equipo del 061 podrá contar con una base operativa equipada para descansar y disponer de un espacio funcional mientras está de guardia", señala la nota remitida por el Ayuntamiento.
El local, situado en el edificio del centro de día de Sant Joan, cuenta con baño, zona de descanso, conexión a internet y aire acondicionado. La ambulancia estará estacionada en la entrada del edificio, preparada para cualquier emergencia.
"Debemos ofrecer espacios adecuados para los profesionales que trabajan en un servicio esencial y vital", señala Tania Marí, alcaldesa de Sant Joan, en su visita a las instalaciones.
