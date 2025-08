Fin de fiesta a lo grande con Ressonadors

Los años pasan por Ressonadors, más de quince desde su primer concierto, y se nota porque su masa de seguidores sigue creciendo con la incorporación de nuevos seguidores. Anoche, en el parque Reina Sofía de Vila, en su escenario fetiche, celebraron un final a lo grande del día de la patrona de la ciudad, en un recinto abarrotado y con el público rendido de nuevo a las canciones a las que han dado una nueva vida de la tradición pitiusa.

El concierto comenzó con el tradicional guiño al folclore ibicenco y los compases de ‘Sa calera’ y no faltaron los clásicos del proyecto como ‘Lluna pagesa’, ‘Formentera’ o ‘Anàrem a Sant Miquel’, aunque, como había anunciado previamente Joan Barbé, tocaron varias canciones que no habían incluido en su último concierto para ofrecer algo nuevo a los seguidores que no se pierden ni uno.

El momento más emotivo llegó con ‘Bona nit blanca roseta’, en la voz de Jordi Cardona, pero con el recuerdo siempre latente de Tito Zornoza, pero el de éxtasis colectivo lo dejaron para el final, con ‘Jo tenc una enamorada’, elevada a símbolo de Ibiza.

Ressonadors pusieron el broche a una jornada intensa, que comenzó con la misa de la Aurora en la Catedral y que fue enlazando unos actos con otros.

Juegos y Endèmics

Por la tarde se desarrollaron también juegos infantiles en la plaza Antoni Albert i Nieto, antes de los actos institucionales, que comenzaron tras la misa de las 19 horas en la Catedral y siguieron con la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad al compositor, musicólogo y profesor de música Miquel Àngel Roig-Francolí (más información en las páginas de 10 a 12).

Antes de Ressonadors subieron al escenario los integrantes de la banda ibicenca Endèmics, que se habían declarado «muy emocionados» por poder tocar en las Festes de la Terra. El grupo tocó las canciones más conocidas de su repertorio y estrenó alguna nueva.