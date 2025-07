El tremendo error de maquillar tu currículum

Currículum. Esta ha sido una de las palabras más comentadas de los últimos días, pero no precisamente por buscar trabajo, sino por el revuelo mediático que ha causado la ahora exdiputada y exvicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP Noelia Núñez al dimitir de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras haber reconocido que no ha acabado el Grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas de la UNED que figuraba en su perfil del Congreso de los Diputados. "Se reconoce el error, se piden disculpas y se dimite", escribió en sus redes sociales.

No obstante, Núñez no ha sido la única política señalada estos días por maquillar su currículum. Una realidad, la de inflar la formación académica o la trayectoria profesional, que expertos en orientación laboral como Julio García Gómez tachan de "tendencia a no decir toda la verdad". "A veces ocurre que hemos cursado estudios y queremos dar la impresión de que hemos terminado esos estudios. Lo lógico en esos casos es poner que estudié hasta segundo, tercero, el curso que sea... Eso sería lo ideal, decir siempre la verdad y no querer ser, entre comillas, tramposo. Hay que decir la verdad, hay que poner en valor lo que uno tiene y venderse", añade García.

No es para menos, y más si tenemos en cuenta que a los reclutadores, en palabras de García, les resulta sencillo detectar cuando uno miente en su currículum. "Las personas que nos dedicamos a la selección de personal podemos percibir si no hay verdad en una titulación que se acompaña o en una trayectoria profesional porque profundizamos, nos fijamos en el lenguaje verbal y gestual y preguntamos datos concretos a partir de los cuales obtenemos unas evidencias de que no hay verdad. El problema de maquillar el currículum es que, luego, uno tiene que demostrar su formación y experiencia", destaca el también director de comunicación de la Fundación Casaverde.

¿Cómo hacer un currículum eficaz?

Pese a que todos sabemos qué es un currículum, llama la atención lo mucho que nos cuesta elaborar uno de forma eficaz. "En los últimos cursos de los grados, de la carrera que sea, se debería enseñar a hacer un currículum así como una estrategia de búsqueda de empleo", declara García, no sin antes dejar claro que un currículum es como "la portada de un periódico" que debe contar con "titulares que signifiquen lo más importante de nuestra trayectoria y de nuestros estudios".

"Al contrario de lo que imagina uno, lo primero que hay que poner, aparte de los datos personales, datos de contacto... es la trayectoria profesional. En qué empresas hemos trabajado, qué tareas hemos desarrollado, incluso qué funciones hemos desempeñado si es para optar a un cargo directivo. A continuación, deberíamos poner los datos académicos, que no solo son licenciaturas, grados, másteres o cualquier curso que hagamos, también toda la parte de idiomas y la parte de informática debe ser metida ahí . Al final, no hay que olvidar incorporar un apartado que sería de objetivos. ¿Qué pretendemos con este puesto de trabajo? ¿Cómo nos vamos a adaptar al trabajo en grupo? Deberíamos condensar todo eso en una página y podemos añadir un anexo sin límite de espacio en el que detallar en profundidad toda la experiencia que hemos tenido", recomienda García, que reconoce que el currículum es "importante" para conseguir un puesto de trabajo, pero no "fundamental". "Lo fundamental es superar una entrevista de trabajo transmitiendo lo que podemos aportar, dejar claro nuestros objetivos y saber vendernos. Es ahí donde tenemos que darlo todo", sentencia.