Marimí Pérez, la sevillana líder de una congregación de monjas denunciada por actuar como una secta

María Milagrosa Pérez (Sevilla, 1967) fue consciente de su vocación religiosa a los 19 años. Su trayectoria en el seno de la Iglesia le ha llevado por distintos derroteros, pero conocer al jesuita Antonio Mansilla, fundador de las Hijas del Amor Misericordioso (HAM) en 1983, le llevaría a la postre a ser la madre superiora de esta congregación religiosa que actualmente cuenta con sedes en Madrid, Sevilla y Toledo. Esta semana, sin embargo, Pérez ha sido apartada del cargo por la Diócesis de Madrid: una veintena de familias había presentado denuncias contra la asociación por actuar como una secta y contra ella, concretamente, hay una por abusar sexualmente de un joven. La decisión ha sido tomada tras apreciarse "verosimilitud en aspectos cuya competencia pertenece al dicasterio para la Doctrina de la Fe".

Las Hijas del Amor Misericordioso son monjas en el sentido popular del sustantivo, pero no en el religioso. La asociación tiene una personalidad jurídica similar a las de las hermandades (Asociación Pública de Fieles) y lleva operando desde hace años, teniendo su germen más primigenio en Sevilla, donde coincidieron Mansilla y Pérez. Si bien fue fundada por Mansilla en 1983, no fue hasta 2007, en Madrid, cuando fue aprobada por Antonio María Rouco Varela.

Pérez era superiora general hasta este pasado lunes. Las denuncias de los familiares provocaron una investigación interna en el seno de la Archidiócesis de Madrid que ha finalizado con su destitución y el nombramiento de Pilar Arroyo Carrasco como nueva "comisaria extraordinaria". La superiora interina "tendrá como encargo revisar y reconducir aspectos fundamentales, tales como la estructura de gobierno, el plan de formación, la vida comunitaria y el acompañamiento espiritual, además de revisar estatutos, reglamentos y la gestión económica. Así, quedan suspendidas las funciones del equipo general de gobierno anterior".

Además, la asociación no podrá admitir nuevas vocaciones ni continuar los procesos formativos de postulantes y novicias de primer año.

"Dónde están nuestras hijas"

La respuesta de la iglesia no ha terminado de convencer a las familias. "Estamos muy preocupados. Queremos saber dónde y cómo están nuestras hijas", han explicado las familias a El Periódico, del mismo grupo editorial que El Correo de Andalucía. Acusan a la organización de monjas de funcionar como una especie de secta: sienten que han "abducido" a sus hijas y las han "aislado" de su entorno.

Uno de los familiares que ha denunciado la situación asegura que en los dos últimos años contactos han sido muy breves y supervisados por sus superioras. Este padre asegura que no tiene nada en contra de que su hija "sea monja, pero que lo haga por su propia convicción y en una congregación regulada, no porque le hayan abducido y apartado de su familia, haciéndole creer que fue maltratada en su infancia".

Fuentes de la Diócesis de Sevilla aseguran a El Correo de Andalucía que los permisos para salir y para comunicarse con el exterior son normales en el seno de órdenes religiosas como las monjas. Bien es cierto que las Hijas del Amor Misericordioso (HAM) no son una orden, pero de facto ellas "viven como monjas, sí". "No se dispone del dinero personal, cada vez que sale tienes que pedir permiso", apuntan a este periódico al otro lado del teléfono.

Cada orden elige cómo se relaciona con el exterior. "Hay algunas que salen 15 días en un mes y otras que solo pueden salir una vez al mes y tienen que dormir en el convento", explican a este periódico. En todo caso, insisten, la Iglesia de lo que está muy pendiente es de que las mujeres que decidan dedicar su vida a estas congregaciones tomen su decisión libremente y conozcan las normas. Además, en caso de no estar de acuerdo pueden abandonar el camino recorrido. Antes de casarse con Dios, tienen que pasar 9 años de estudio.

Conocidas por Youtube y los Effetá

Las Hijas del Amor Misericordioso son conocidas en internet por mostrarse al mundo en vídeos de Youtube. Se llaman Diosdencias y lo utilizan para evangelizar. Se puede ver a mujeres jóvenes hablando sobre sus coincidencias y encuentros con Dios.

Además, en muchos puntos se les cree instigadoras de los retiros espirituales Effetá y Emaús, encuentros espirituales que han calado en las juventudes católicas. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que esto no es así. Los encuentros son organizados por "su propio gobierno y su propia organización". "Estas monjas suelen ser invitadas a dar charlas o conferencias en algunos casos, pero ellas en Sevilla no organizan ni dirigen estas cosas".

"Se miran con mucho celo"

En el seno de la Iglesia aseguran que este tipo de organizaciones se miran "con mucho celo". Por eso se ha tomado la decisión que se ha tomado desde Madrid. En Sevilla, aseguran, no pueden hacer mucho más que acatar la orden, puesto que es en Madrid donde están aprobadas y erigidas canónicamente. "No se ha disuelto ni se han cambiado los estatutos. El apostolado continúa y ahora vendrá un acompañamiento".

En todo caso, en la capital hispalense había un buen concepto de estas hermanas. La asociación religiosa llegó a Sevilla en septiembre de 2020 y se asentaron en las sedes de Carmona y Sanlúcar la Mayor. Ahora mismo solo queda la primera, con unas 40 novicias. La buena visión de ellas se explica porque, entre otras, todas tienen que estudiar la carrera de teología.

"Si en esta vida no amamos..."

Nada más llegar la congregación a Sevilla en 2020, María Milagrosa Pérez concedió una entrevista a la Archidiócesis de Sevilla. Narró cómo había sentido la llamada de Dios con solo 19 años -"sentí una convicción y una seguridad total de la que no he dudado jamás, fue un flechazo"- y cuál era el carisma de la congregación de la que hasta este lunes era madre superiora: el carisma de las HAM "está centrado en la confianza plena en Dios, que se traduce en un abandono en sus brazos en todos los aspectos, material, social, espiritual. Así como el esposo es cabeza de la familia, pues lo mismo Cristo en nuestras vidas, vivimos en esa consciencia de permitir que Dios haga en nosotros lo que considere, lo que nos facilita poder responderle después a Él con mayor certeza".

"Abrir una casa en Sevilla ha sido todo un proceso, somos una comunidad muy unida de 62 hermanas y experimentamos una vivencia de fraternidad muy verdadera", aseguró Pérez, que tildó la nueva apertura de "una respuesta de Dios".

Desde su nacimiento, esta congregación había tenido convencimientos ignacianos -seguidores de San Ignacio de Loyola-. Por eso, pensaba que había que poner a Cristo en el centro de la vida de la persona "a través de la intimidad con ÉL en la oración, eso supone un trabajo permanente".

Durante la entrevista, destacó que "si en esta vida no amamos, no experimentaremos su sentido pleno". Además aseveró que considerarse Hijas del Amor Misericordioso se traducía en "ser testigos de la ternura y la misericordia de Dios con uno mismo y dentro de la comunidad". La entrevista a Pérez finalizaba: "Lo principal es quitarte los prejuicios acerca de Dios, muchas veces nos acercamos con una idea de quién es Dios y acudimos a los sacramentos también con una idea previa, entonces no dejamos que Él se muestre tal como es, los muchos prejuicios y racionalidad nos terminan perjudicando".