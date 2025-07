Anthony Hopkins revela su fórmula para sentirse vital a los 87 años

A sus 87 años, el reconocido actor Anthony Hopkins sigue sorprendiéndonos con su energía vital. En diversas entrevistas, ha compartido los hábitos esenciales, según su punto de vista, para mantenerse en forma: eliminó totalmente el azúcar y la comida rápida de su dieta, se acuesta temprano y dedica tiempo tanto a la actividad física como a los ejercicios mentales.

Lo más llamativo es su enfoque vitalista. Él mismo ha declarado recientemente: "Soy plenamente consciente de mi mortalidad, pero a mis 87 años, me despierto todas las mañanas con ganas de portarme mal". Esta frase resume su actitiud: valora cada día como una oportunidad para seguir creando, disfrutando y sorprendiéndose.

Las claves

Hopkins ha explicado que, a pesar de que nunca fue muy fan de la comida basura, sí que tenía cierta atracción hacia lo dulce. Hace un par de años decidió eliminar por completo el azúcar, incluida la miel, y notó enseguida una mejora en su descanso y bienestar. Además, ha remarcado la importancia de acostarse temprano para asegurarse un descanso adecuado.

Además, para mantener su mente en forma, practica regularmente tocar el piano y realiza ejercicios de memorización. Según él, son elementos que mantienen la coordinación y la agudeza mental.

Su actitud

A pesar de su avanzada edad, Hopkins no se siente limitado en el plano profesional. Se siente muy agradecido de continuar recibiendo guiones: "Los siguen enviando y pienso: 'Bueno, bien'. No soy más exigente". Además, subraya que la preparación de un rol le ayuda a que su cerebro se mantenga activo.

"El trabajo me mantiene vivo. Me encanta trabajar, me encanta ser actor, me encanta la actividad". A través de esta filosofía (combinar disciplina, curiosidad y un toque de traversura diaria), Hopkins demuestra que la edad puede ser solo un número si el cuerpo y la mente se cuidan con constancia y pasión.