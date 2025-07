El héroe de Ibiza que fue detenido por matar a un perro

Si en la Ibiza de 1925 había un héroe popular ese era sin duda Lucas Riera, Pou. El joven de Santa Agnès era un miembro destacado del Somatén, la milicia civil armada impulsada por el dictador Primo de Rivera para mantener el orden y las buenas costumbres, y había protagonizado, entre otras, la hazaña más comentada en la isla en los últimos años. En la madrugada del 1 de enero de 1925 había dado muerte a tiros a José Boned Costa, Baló, en ese momento el criminal más buscado de Ibiza. Tras salir de la cárcel en 1924 por haber intentado matar a su padre por apartarle de la herencia, Baló se había presentado en la casa familiar, mató a su hermana a puñaladas e hirió de gravedad a su madre de un disparo de escopeta en el pecho. Después se refugió en el bosque y se escondió seis meses en una cueva.

Pou encontró su escondite, le convenció de que le iba a ayudar a salir de la isla y le citó ese 1 de enero junto a es Pouet de Sant Antoni para poner a su disposición una barca con la que llegar a la Península. Allí se identificó como somatenista e intentó detenerle, se inició un tiroteo y Baló cayó muerto.

El nombre de Lucas Riera se hizo muy popular en los diarios y en las tertulias, así que la sociedad ibicenca se llevó una gran sorpresa cuando ya en el mes de julio, hace ahora cien años, corrió como la pólvora la noticia de que Pou había sido detenido por la Guardia Civil junto a otro joven de Santa Agnès. Las especulaciones no se hicieron esperar y, como es normal, se centraban en el caso Baló, que aún no se había juzgado.

«Un can endiablado»

Muchos pensaban que la investigación había dado un giro y otros que el somatenista se había visto envuelto en otro tiroteo. Así lo contaba Diario de Ibiza: «Y hasta hubo quien recogió la especie sensacional, y nos la comunicó con grandes aspavientos, de que no se trataba precisamente de Baló sino de otro acontecimiento análogo, en el que resultaba también actor preeminente el citado Pou».

«Algo de eso hubo realmente, si bien no tan escalofriante como una segunda edición del caso Baló», aclaraba la misma información.

El 3 de julio la Guardia Civil llevó a declarar ante el juez a Pou y a otro joven de Santa Agnès y, efectivamente, la causa era una muerte a tiros, pero no de un hombre, sino de un perro.

«Pero... fue un perro la víctima de este nuevo hecho de armas. Un perro muy malo; un can endiablado que se comía las gallinas y sorbía los huevos. Liáronse a pistoletazos con aquella mala bestia los dos vecinos en cuestión y logró finalmente dar muerte al terrible animal, con el consiguiente aplauso del vecindario» informaba Es Diari.

Así que la detención no había sido por un homicidio ni por maltrato animal, un concepto que aún no existía en esa época, sino por el uso indebido de las armas. Prestaron declaración en el juzgado y fueron puestos en libertad provisional. Las vistas por tenencia o uso de armas eran muy comunes en esa Ibiza de finales del siglo XIX y principios del XX y, normalmente, se saldaban con una multa si no habían sido usadas para cometer ningún delito.

Mejor la ‘botifarreta’

La noticia publicada en es Diari se permitía dar un consejo sobre este tipo de hechos: «Para casos tales es sin duda preferible el uso de la botifarreta [un veneno para matar animales que se solía meter en un trozo de embutido]. Tiene indudablemente menos aparato heroico, pero resulta más libre de enojosas complicaciones».

La información aclara que Pou, en su condición de somatenista, tenía licencia para el uso de armas, incluso las no reglamentarias, y el redactor parece congratularse al final de que Pou no perdiera su condición de héroe popular: «Es de esperar que no podrá acarrearle afortunadamente serios perjuicios la perpetración de esta nueva hazaña».