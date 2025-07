El escándalo de la kiss-cam viral de Coldplay no cesa: Astronomer ficha a la actriz Gwyneth Paltrow para lavar su imagen

En un nuevo giro de guion, la tecnológica Astronomer, en el ojo del huracán desde que su ya ex su director ejecutivo Andy Byron, fuera pillado por una kiss-cam (cámara de los besos) en un concierto de la banda británica Coldplay abrazando a una mujer que no era la suya, ha fichado a una estrella de Hollywood para restaurar su reputación. Pero no a una cualquiera. La elegida ha sido nada menos que Gwyneth Paltrow, exmujer de Chris Martin, el líder de Coldplay. En un breve video, compartido por la compañía en sus redes sociales, la actriz protagoniza una inusual campaña en la que defiende las bonanzas de la tecnológica.

El ya llamado 'Coldplay gate' suma así un nuevo episodio para alimentar, aún más, la polémica generada por el que, sin duda, es uno de los momentos más virales de la historia reciente. En el video publicado por Astronomer, y tirando de humor, Gwyneth Paltrow señala que ha sido contratada como "portavoz temporal" de la empresa "para hablar en nombre de los más de 300 empleados".

En su breve aparición, sentada frente a un amplio escritorio y con media sonrisa, la actriz agradece el "interés en Astronomer" y explica que la compañía ha recibido múltiples preguntas en los últimos días y "pedían que respondiera las más comunes". Sin hacer mención alguna al escándalo del concierto de Coldplay, la ganadora de un Oscar a la Mejor Actriz por su papel en la película 'Shakespeare in Love' señala que ella y Astronomer estaban encantados de que tantas personas estén mostrando interés en "la automatización del flujo de trabajo de datos".

Sin mención a la polémica

"Sí, Astronomer es el mejor lugar para ejecutar Apache Airflow", señala la actriz pasando de largo por cualquier controversia. "Ahora volveremos a lo que mejor sabemos hacer: ofrecer resultados innovadores a nuestros clientes. Gracias por su interés en Astronomer", concluye en su breve pero significativa alocución.

La aparición de la superestrella de Hollywood como portavoz improvisada, y temporal, como remarca, de Astronomer, se produce después de los últimos movimientos de la compañía. El 19 de julio se conocía que su CEO, Andy Byron, renunciaba a su cargo tras la reacción negativa que suscitó el video viral donde aparece abrazando a otra empleada de la empresa tecnológica que no es su esposa en el concierto de la banda británica Coldplay en Boston (Estados Unidos).

Los valores

"Astronomer está comprometido con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, esa pauta no se cumplió", publicó entonces Astronomer en su cuenta de X.

Byron, que fue suspendido temporalmente, "presentó su renuncia y la Junta Directiva la aceptó", señalaba el comunicado. Ahora, se ha conocido que Kristin Cabot, la mujer con la que fue pillada Andy Byron por la kiss-cam, que era directora de recursos humanos de la compañía tecnológica, también ha renunciado a su cargo. La reacción de la pareja al ser descubierta, intentando ocultarse, catapultó el vídeo en las redes sociales, acumulando millones y millones de visualizaciones en cuestión de horas.