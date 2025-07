La Justicia permite seguir en el cargo al presidente de la Federación de Patinaje de Baleares condenado por abusos sexuales

Sebastián Rico Pons podrá seguir siendo presidente de la Federación de Patinaje de Balears pese a la condena por abusos sexuales a tres trabajadoras. El Tribunal Superior de Justicia (TSJB) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el abogado de Rico Pons, de 74 años, y anula la inhabilitación para ejercer cualquier cargo en la institución que le impuso la Audiencia Provincial. La sala, que revoca también los 15 años de libertad vigilada, mantiene intactos los hechos probados y ratifica que el hombre manoseó y realizó "comentarios obscenos" a tres trabajadoras de entre 18 y 22 años. Así, confirma la pena de 11.970 euros de multa por tres delitos continuados de abuso sexual y las indemnizaciones de entre 2.000 y 3.000 euros para cada perjudicada. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

La resolución de la sala de lo civil y penal del TSJB confirma que Rico Pons cometió los delitos entre 2021 y 2022 y precisa que no puede aplicarse la inhabilitación porque en aquel momento no estaba todavía prevista en el Código Penal para casos de abusos en los que la víctima no fuera menor de edad. De esta manera, anula este aspecto de la sentencia y da la razón a la defensa. Así, el presidente de la Federación de Patinaje, que lleva en el cargo desde el año 1984 y fue reelegido en agosto pasado para otro mandato que concluirá en 2028, no se verá forzado legalmente a abandonar el puesto y podrá seguir desempeñando este y otros cargos en la institución.

Tres delitos

Los magistrados confirman el resto de la sentencia de la Audiencia Provincial que declaró a Rico Pons autor de tres delitos continuados de abuso sexual. La primera de sus víctimas fue una auxiliar administrativa de 18 años que trabajó en la Federación en el verano de 2021. El hombre "se aproximó por la espalda, abrazándola de forma sorpresiva e incómoda para ella", ya que "invadía su espacio personal y llegaba a juntar su cuerpo con la espalda" de la joven, detalló la sentencia ahora ratificada. También le hacía comentarios obscenos, como «si llevaras una falda te podría pellizcar en la pierna» o "estás empanada; lo que necesitas es un buen polvo".

"Una buena follada"

Otra joven de 22 años que estuvo en la Federación entre septiembre y enero de 2021, sufrió también "constantes y reiterados" comentarios de Rico Pons, como "besitos en el chochito", "necesitas una buena follada" o "esto se arregla con un polvo". Unas expresiones que le causaron "incomodidad". En una ocasión, cuando acudió a la oficina para que el presidente le pagase unas horas que le debía, le preguntó "si era como las prostitutas, que cobraban al terminar el servicio". Cuando ella se dio la vuelta para marcharse, Rico Pons le espetó: "Si quieres lo arreglamos con una mamada". La otra afectada fue una joven de 19 años, encargada de la megafonía durante un campeonato de patinaje en noviembre de 2021. Rico Pons, cuando pasaba por el sitio donde ella estaba sentada, colocaba las manos en sus hombros y llegó a deslizarlas en dirección a los pechos. También le profirió expresiones como "qué guapa eres", "necesitas una buena follada" y "a ver si quedamos y follamos", provocando que ella "se sintiera violentada".