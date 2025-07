Obras de Georges Chabbat "solo para el placer" en el Club Diario

Este viernes 18 de julio a partir de las 19 horas tendrá lugar en la galería del Club Diario de Ibiza la inauguración de la exposición de arte abstracto del pintor francés de 76 años Georges Chabbat. Se podrá visitar hasta el 30 de julio y contará con cuarenta pinturas y once esculturas del artista. "Me siento confiado y sin miedo", expresa. Lo curioso de estas obras es que no tienen título. No es un despiste del propio pintor, sino que está hecho intencionalmente.

Y es que, los artistas ponen títulos a sus obras porque quieren dar un mensaje al espectador y Georges Chabbat no quería esto, ya que esta exposición "es solo estética, las obras están para el placer visual del público", aclara. El pintor señala que "a menudo los artistas lo hacen porque al final es una manera de expresar su arte, pero solo sirve cuando está justificado".

Georges Chabbat ha estudiado en la Escuela de Arte y Arquitectura de Marsella Luminy y ha trabajado en el ámbito del diseño textil, la señalética luminosa y el diseño gráfico. Pero no fue hasta 1985 que no empezó a dedicarse de forma exclusiva a la pintura, realizando murales, trampantojos, techos decorativos y reproducciones oficiales de obras de grandes maestros modernos. El pintor francés ya lleva dos años en Ibiza, según sus propias palabras, se mudó desde Francia "por amor" hacia su esposa —y traductora—, Catherine-Marie Personnaz.

"La pintura es su pasión. Puede pasarse todo el día pintando, desde que amanece hasta que anochece. Y como ha hecho tantas cosas en el pasado, ahora tiene mucha experiencia", comenta su mujer.

Abstracción lírica

Algunas obras que se exhibirán en la exposición tienen su inspiración en el surrealismo. Son obras que tratan "la abstracción lírica y construida", ya que una pintura en la mente de una persona puede ser una cosa, pero en la mente de otra puede ser algo totalmente distinto. Lo que el pintor busca es que "las personas tengan la libertad de imaginar lo que quieran". Aun así, para él es más difícil hacer arte abstracto que arte figurativo, debido a que "tiene mucho trabajo detrás, porque no se hace de forma instantánea".

Su esposa explica que el arte figurativo se puede copiar pero el abstracto no. "Una persona puede aprender el arte figurativo, pero el abstracto es imposible de aprender, ya que se hace a lo largo del proceso y con la experiencia de cada uno".

Desde que el pintor está en Ibiza su inspiración surge de "los materiales naturales, las texturas recuperadas y los trajes tradicionales" con el objetivo de crear "obras poéticas que oscilen entre la luz, la materia y el silencio", apunta el dossier del artista. Unas obras que están caracterizadas por el uso de "texturas densas, materiales reciclados, y un tratamiento sutil de la transparencia y la superposición", además, de la utilización de "la técnica mixta: acrílico, óleo, tintas, pigmentos, pan de oro e incluso materiales de recuperación".

Según el pintor, su próxima exposición será en agosto, también en el Club Diario de Ibiza. Los cuadros que se exhibirán seguirán la temática de "exoplanetas", es decir, los planetas que orbitan una estrella distinta a la del Sistema Solar. "Para entenderlo mejor hay que verlo en persona", concluye su esposa entre risas.