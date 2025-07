La Policía lanza un aviso: así detectan los ladrones que tu casa está vacía en vacaciones

Con el comienzo de las vacaciones y cientos de miles de personas buscando huir de la monotonía, muchas viviendas se quedan deshabitadas durante varios días, incluso semanas o meses, lo que llama la atención de los ladrones. Es precisamente por este motivo por el que la Policía Nacional ha iniciado una campaña preventiva con recomendaciones importantes para mantener tu hogar seguro mientras estás fuera.

Y es que hay que tener en cuenta que los ladrones buscan casas sin actividad, donde no haya personas entrando y saliendo continuamente, ya que eso disminuye la posibilidad de ser descubiertos. Y tienen en cuenta señales evidentes: luces apagadas por días, persianas siempre cerradas, buzón de correspondencia lleno o paquetes en la puerta, entre otras. Además, si saben que no hay nadie, los delincuentes pueden tomarse más tiempo para forzar una entrada con menos riesgo de ser interrumpidos.

Por otro lado es importante saber los riesgos que puede conllevar publicar tus vacaciones fuera de tu lugar de residencia en redes sociales; esto podría alertar a personas malintencionadas de que tu vivienda se ha quedado vacía. A esto se suma que muchas personas no refuerzan la seguridad antes de irse: puertas sin doble cerradura, ventanas sin seguros, sistemas de alarma apagados... Pero hay más. La Policía Nacional recuerda que los ladrones no llaman a la puerta, sino que dejan señales para comprobar que no estás: bien testigos de plástico, hilillos de silicona, marcas en la puerta... "No toques nada", alerta el cuerpo policial, que subraya que ante estas señales lo recomendable es llamar al 091.

Para distraer a los ladrones se pueden colocar temporizadores que activen luces o aparatos eléctricos en distintos momentos del día con el objetivo de dar la impresión de que hay personas en casa. Además, es recomendable dejar una copia de la llave a una persona de confianza que pueda entrar de vez en cuando a revisar todo. Otro truco es dejar ropa tendida o variar la posición de las persianas.