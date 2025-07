«¿El pene abrebotellas es típico de Ibiza?»

"Los souvenirs que tienen un toque 'erótico festivo' hacen mucha gracia y los turistas se los llevan para hacer el cachondeo". Imanes, llaveros, abridores, más grandes o más pequeños, con forma de pene. "No es exclusivo de aquí. Yo lo he visto en todos lados", explica María, la dependienta de una de las tiendas de souvenirs de la Marina.

"Es algo que se vende mucho, porque a lo mejor tienes un amigo soltero o que tiene un bar y por las risas pues se lo regalas", comenta María. La escena se pinta sola: Paco, el bartender, abriendo una cerveza que se beberá su próximo cliente, mientras, utiliza el abridor, ojo, marca ‘Ibiza’, con silueta fálica que el payaso de su amigo le regaló tras su último viaje.

Los turistas al verlos expuestos no pueden evitar hacer la pregunta más seria y con sentido del mundo que existe: "¿Entonces, son típicos de Ibiza?" "¡Hombre, pues no! Yo he ido a Canarias y se venden igual", cuenta entre risas otra dependienta que lleva diez años trabajando en tiendas de la Marina.

Lo tabú expuesto en tiendas

De hecho, se venden tantas existencias de estos souvenirs que en algunas tiendas tienen que reponerlos "a la semana", señala otra trabajadora. Lo que no se puede negar es que los souvenirs con esta forma tan peculiar "a los guiris les hace mucha gracia, supongo que porque es como si fuera algo tabú, pero que al mismo tiempo también lo están viendo en una tienda de regalos", explica una dependienta que esta será su segunda temporada trabajando en este tipo de comercios.

Tiendas de 'souvenirs' de la Marina llenas de turistas y regalos como imanes, llaveros, pulseras... / Vicent Marí

Entre tantos souvenirs más propios de una despedida de soltera que de un paseo familiar, también se pueden encontrar campanas con el mensaje 'Ring for sex' —nótese la ironía—. Lo gracioso, según una trabajadora con cuatro años de experiencia en la tienda, es que más de uno se queda picándole con el dedo un buen rato.

La dependienta con más de diez años de experiencia cuenta que lo más raro que vende en su tienda es un cortaúñas. Cualquier persona con sentido común podría pensar que los turistas no vendrían a comprarse uno porque "¿para qué quiere alguien un cortaúñas?". Pues craso error. Estos utensilios marca 'Ibiza' se venden, y mucho. "Ya no tengo. Están agotados", señala.

Y es que, "todo lo que diga 'Ibiza' se vende muy bien", cuando le llegan productos que no tienen escrita la palabra mágica, otra trabajadora aprovecha cuando los turistas están despistados para escribirla, ya que al parecer si no, "no se lo llevan", bromea.

Hay que tener en cuenta una cosa y es que "los souvenirs son iguales en todas las partes del mundo". "Lo que pasa es que se vende más en un sitio un producto que otro", indica una de las dependientas. De hecho, cuenta que mientras estaba reponiendo pulseras se encontró con un paquete que para su sorpresa contenían la palabra 'Barcelona'. Habían confundido una ciudad con una isla. Así que tendrá que devolverlas porque para el despistado que no se haya enterado todavía esto es Ibiza, no Barcelona.

El 'souvenir' estrella: los imanes

Bromas aparte. ¿Cuál es realmente el souvenir estrella que más se está vendiendo este verano en las tiendas de regalos? Los imanes, que es lo más barato junto a los llaveros —se notan los tiempos de crisis—. Y entre los imanes que más se venden se encuentran aquellos que tienen la cerecita roja—el icónico logo de Pacha—.

De hecho, dos turistas se han acercado a una de las dependientas para que les cobre un imán y un llavero con este símbolo tan reconocible de una de las discotecas más famosas de la isla. No obstante, aclara que "se venden todos los imanes, no hay uno que se venda más".

María, explica que al día puede llegar a vender entre 100 y 200 imanes. "La gente se los lleva de cinco en cinco. Y si son para regalitos pues compran dos o tres", comenta. Aunque dice que también se llevan muchas gorras y abanicos porque "hace demasiado calor".

En cuanto a los souvenirs que menos se venden, las trabajadoras explican que lo que hay en tienda es porque la gente lo compra, ya que los productos que no se venden se quitan. Aún así, para otra dependienta los productos más caros son los que menos se están vendiendo, como los objetos grandes de cerámica. Y por lo que sea, los libros tampoco se venden bien.

Ibiza como souvenir

¿Y si Ibiza fuera un souvenir? Para algunas dependientas sería una lagartija, "porque está en todas partes", dice entre risas una de ellas. A la pregunta de dónde se puede encontrar este pequeño animal en la tienda, responde un: "Mejor dicho dónde no está". Y es que la lagartija se puede ver en imanes, cucharas, platos, tazas, cerámica, vasos de chupito, gorras, abanicos, camisetas, llaveros y un gran etcétera.

Y para María se supone que tiene que ser la diosa Tanit o incluso las lagartijas. "Pero ahora lo que se ha puesto más de moda son las cerezas. Todos son cerezas. Las cerezas han desbancado a las lagartijas", lamenta. Concluye diciendo que "lo que se tendría que hacer es potenciar más el producto local". "Algo típico de Ibiza que no puedas encontrar en ningún otro sitio".