La fiesta de Lamine Yamal reaviva la polémica por la contratación de personas con enanismo: "No tiene cabida en esta sociedad"

La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) anunció este domingo que estudia tomar medidas legales por la contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la fiesta de 18 años del futbolista del F. C. Barcelona Lamine Yamal. Una denuncia social que ha levantado una enorme polvareda. "Estoy desbordada", admite Carolina Puente, presidenta de la entidad, en conversación con EL PERIÓDICO. El Gobierno ya ha anunciado que presentará denuncia ante la Fiscalía y ante el Defensor del Pueblo para que investiguen el empleo de personas con acondroplasia en el evento organizado por el astro del fútbol.

No es la primera vez que el empleo de personas con enanismo para distintos eventos (normalmente espectáculos cómico-taurinos, ahora muy vigilados ante las protestas de las asociaciones) levanta ampollas entre colectivos que llevan años luchando por acabar con la discriminación. En el caso de la celebración del futbolista, Puente aclara su denuncia pública no alude al cantante dominicano Chimbala, uno de los principales intérpretes del género dembow en América Latina, sino que tuvieron conocimiento de que un grupo de personas con acondroplasia que entraron en el evento privado -en concreto, cuatro hombres con maletas, puntualiza- se dedican a espectáculos basados en el entretenimiento.

No iban ahí a una tertulia literaria. Iban ahí a lo que van y a la profesión que tienen, que es el entretenimiento y la mofa y la burla. Carolina Puente, presidenta de ADEE

"No iban ahí a una tertulia literaria. Iban ahí a lo que van y a la profesión que tienen, que es el entretenimiento y la mofa y la burla. Participan en despedidas de solteros. Todos sabemos que todo puede pasar en una fiesta de ese tipo y que no es la primera vez que se hace. No solo con futbolistas", señala. Indica que han sabido de su asistencia a la fiesta del astro del fútbol porque "conocemos a las personas y las tenemos identificadas y, además, ellos se anuncian".

Denuncia social

La primera denuncia que ha hecho la asociación, añade Carolina Puente, es la social "que bastante le está cayendo, y la siguiente, estudiaremos todas las medidas que hagan falta para que esto no se lleve a cabo yo (han avanzado acciones legales contra el futbolista catalán). Siempre lo digo, ya no es la denuncia monetaria, es la denuncia de reparación. Esto no tiene cabida en la sociedad en la que vivimos", añade.

"Es absolutamente inadmisible que en pleno siglo XXI se siga recurriendo a personas con enanismo como simple diversión o reclamo en fiestas privadas", señala la asociación en un comunicado. Y, un día después de que estalle la polémica, su presidenta insiste a este diario: "Al final lo que pedimos es responsabilidad, respeto y compromiso. Invitamos a rechazar cualquier forma de cosificación y apostar por la inclusión. El reto es colectivo y nos implica a todos y aprovechemos este momento para que la sociedad vea el tipo de prácticas que se siguen haciendo con nuestra condición y avanzar hacia un trato igualitario libre de discriminación para todas las personas".

Espectáculos taurinos

Hace ahora un año, esta misma asociación, también otras entidades que llevan años criticando este tipo de prácticas, expresaba su "profunda preocupación y enérgica oposición" al 'Espectáculo cómico taurino, con suelta de reses' previsto para la Feria del Ángel de Teruel. Se trataba del evento 'Popeye y los enanitos marineros'. "Este año, evidentemente, no ha habido ninguno y toco madera para que así sea y sería el primer verano que no tenemos", señala Puente.

En marzo de este mismo 2025 ADEE, que cuenta con el apoyo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), celebraba la aprobación del nuevo Reglamento Taurino de Andalucía, que prohíbe explícitamente los espectáculos "basados en la ridiculización de personas con discapacidad". En concreto, el nuevo Reglamento establece que "quedan prohibidos los espectáculos cómico-taurinos en los que se utilice la circunstancia de la discapacidad para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público, de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana".