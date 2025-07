Recibe un disparo en la cabeza mientras robaba albaricoques en Sant Miquel

Un adolescente de 16 años ingresa en estado grave en el Hospital Provincial de Ibiza, en Dalt Vila, presenta una herida por arma de fuego en la cabeza. Nadie sabe qué es lo que ha ocurrido. A la mañana siguiente el juez del juzgado de instrucción de la isla se presenta en el centro médico para intentar tomar declaración al joven y aclarar los hechos, aunque es complicado «debido a la dificultad en que se encuentra el herido para coordinar y expresar sus ideas», relata Diario de Ibiza.

Los hechos han ocurrido en la noche del domingo 28 de junio de 1925, hace cien años, y en la edición del 1 de julio, Es Diari cuenta ya con una pequeña entrevista con el joven, que reproducimos entera: «Esta mañana, a las 9, hemos estado en el Hospital, a fin de entrevistarnos con el herido. A nuestras preguntas nos ha manifestado que se llama Vicente Tur Ramón, de 16 años, de Can Vicente de sa Serra, del pueblo de San Miguel. No ha sabido explicarnos cómo ocurrió el hecho, limitándose a manifestarnos que la noche del domingo iba por un camino y que oyó un tiro, del cual fue herido en la cabeza. Continuando nuestro interrogatorio, nos ha manifestado que no recordaba nada, que tenía muy mala memoria. La herida la tiene en la cabeza, en la parte derecha, casi encima de la oreja. Se hallaba muy abatido, y su estado aunque parecía que hoy había experimentado cierta mejoría, es muy delicado».

Un detenido inocente

Esto es todo y de aquí hay que ir tirando del hilo para resolver el misterio. ¿Por qué dispararon a Vicente Tur? ¿quién lo hizo? y ¿estaba solo cuando sucedieron los hechos?

La investigación de la Guardia Civil duró cuatro días, con un error de por medio. En la noche del día 1 una pareja de la Benemérita que prestaba servicio en el vapor ‘Balear’, a punto de salir rumbo a Palma, detuvo a un hombre que al parecer se había escondido en el barco. Le creyeron sospechoso de ser el autor del disparo y le arrestaron, aunque finalmente fue puesto en libertad tras aclarar que no tenía nada que ver en los hechos.

Al día siguiente de la pequeña entrevista, el propio Tur da a entender que el suceso ha podido ser un «accidente involuntario, con ocasión de los disparos, tradicionales en el campo junto a las fogatas, la víspera de San Pedro», relata el Diario. ¿No recuerda o no quiere recordar? Parece que el herido mejora y ha recuperado algo de memoria, aunque sigue teniendo un perdigón incrustado en la región temporal del cráneo, justo encima de la oreja.

Todo se resuelve el jueves 2 de julio de 1925, cuando agentes de la Guardia Civil del puesto de Sant Joan detienen a otro vecino de Sant Miquel, Juan Ramón Tur, de Can Juan del Hortet, de 60 años de edad, que se confiesa autor del disparo e ingresa en prisión tras prestar declaración ante el juez. Aunque tampoco pasaría mucho tiempo entre rejas.

Las declaraciones del autor del disparo y del único testigo aclararon finalmente cómo ocurrieron los hechos, que casi se pueden considerar un clásico de la picaresca rural.

Esa noche de domingo, Vicente Tur y su buen amigo Antonio Planells entraron en la finca de Juan Ramón para comer los albaricoques maduros y dulces de los árboles de su huerto. El propietario de dio cuenta de lo que pasaba, salió con la escopeta y disparó una perdigonada, supuestamente al aire, para asustar a los dos adolescentes, con tan mala suerte que uno de los perdigones acabó incrustado en la cabeza del furtador, el ladrón de frutas, que cayó al suelo malherido.

Reacción violenta

La reacción del propietario puede parecer excesivamente violenta. Y lo es. Pero hay que tener en cuenta que la producción de albaricoques era un buen complemento económico para algunas familias de la isla en esos momentos, porque la extracción de pulpa para mermeladas y la elaboración de frutos secos había tomado auge como industria.

Así lo atestiguan algunas notas publicadas en Diario de Ibiza ese mismo mes de julio de 1925, como esta del día 11: «Varias casas se dedican a la fabricación de pulpa de albaricoque. En otras se procede a secarlos siendo muchos los obreros ocupados en estas faenas». O esta del 17: «Albaricoques. Se nota gran demanda de este artículo. Ayer se pagaron a 5 pesetas. En los últimos vapores fueron embarcadas pequeñas partidas de este articulo». La campaña de este fruto terminaba con el mes de julio, aunque ya se preveía que crecería en los años venideros. Este suelto es del día 22: «Va decreciendo la industria de secar los albaricoques, debido a las pocas existencias que ya quedan. Este año varios comercios se han dedicado a dicha industria como ensayo, pero sabemos que el año próximo, en vista del buen resultado que ha dado, piensan explotarla con más extensión».

Quizás así se entienda un poco mejor que el dueño de los frutales saliera escopeta en ristre para espantar a los ladrones, aunque no hay que perder de vista que en esa Ibiza de finales del siglo XIX y principios del XX, los tiros y las heridas por arma de fuego estaban a la orden del día, con o sin alabaricoques de por medio.