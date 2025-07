Samaj More, autor y director: «La historia de Begoña Cortés nos enseña que el verdadero éxito es la felicidad»

Realizado por Samaj More en colaboración con IB3, ‘La Dama del Pool’es un documental acerca de Begoña Cortés, la menorquina que se convirtió, con diecisiete años, en la primera europea campeona del mundo de billar, en el mundial de Las Vegas, en 1996. Este documental biográfico cuenta con entrevistas, vídeos, fragmentos de artículos e imágenes de archivo exclusivas. Se estrenará próximamente en IB3.

Cartel del documental. / S.M.

¿Cómo oíste hablar de Begoña Cortés?

Un día leyendo el Diario de Menorca, había un artículo de Begoña Cortés, porque le estaban haciendo un homenaje en el club de billar de Ciutadella, la ciudad de la que es originaria. El artículo explicaba la historia un poco por encima y me gustó mucho. Eso fue en septiembre de 2023. Entonces estaba liado, pero fui investigando. Hay muchos artículos de cuando se hizo campeona, y de cuando estuvo en campeonatos en España, durante el 96, 97, 98... Pero nada más. TV3 tenía un documentalillo, pero lo de siempre, las televisiones y sus coñazos.

¿Cómo empezó este proyecto?

Valoraba varias opciones, como escribir un libro sobre Begoña. Hablé con Begoña, a ver qué proyecto se planteaba. Me fui a su casa. Tuve una primera impresión de una persona muy humilde y hospitalaria. Bueno, una persona maravillosa, muy suave y también muy reservada. Le dije: ‘me parece que tu historia habría que contarla, sobre todo hoy en día. Creo que tú podrías ser un referente para las mujeres, una inspiración, ya que te impusiste en un mundo muy masculino’. Además, la historia es muy bonita, porque ella decidió volver a sus orígenes, que eso me parecía muchísimo más interesante. En seguida me dice que tiene un montón de vídeos grabados en VHS, que su padre compró un par de cámaras y grabó todo el viaje en Madrid y en Las Vegas. Me dice que tiene un montón de fotos, que ha guardado todos los recortes de prensa del momento, todos los archivos en el archivador... Y yo digo bueno, esto pide un documental.

Begoña Cortés ¿estaba entusiasmada con el proyecto del documental o la tuviste que convencer?

El mismo día que nos conocimos, hablamos dos horas, y ella me explicó todo mejor. Me deja todo el material, que lo tiene todo guardadito. Dije ¡wow! Me lo llevo todo para casa, y ya empiezo a montarme el documental en la cabeza. Durante dos o tres semanas cocino todo esto, con mucho entusiasmo, que soy un entusiasta flipado que te cagas. ¿Y qué pasa? De repente a las tres semanas me llega un WhatsApp de Begoña Cortés que me dice: «Mira , he decidido que no voy a hacerlo». Para mí fue un palo bien guapo. Me quedé un rato ahí pálido. A las horas le escribo para preguntarle si le puedo llamar a día siguiente. Me contesta en un momento: «Si quieres llámame, pero la decisión está clara». Entonces yo le fui muy sincero: ya no es tanto el rollo de vender el éxito, sino de vender una historia que es bonita. Ella lo que no quería era volver otra vez en el foco mediático. Yo le dije, hombre, sinceramente no soy Álex de la Iglesia, seguro que no vas a llegar a ser famosa de nuevo ni nada. Después de eso, le cambió totalmente la onda. De repente fue como súper predisposicón de su parte, todo lo que haga falta...Me ayudó, que tenía que entrevistar a más personas para el reportaje: a su madre, a su hijo, a jugadores de billar que jugaban con ella...

¿Qué te llamó más la atención en la historia de Begoña Cortés?

El giro es lo que más me gusta, es lo que le da un extra de queso. Llega a ser campeona del mundo en Las Vegas en 1996, tiene diecisiete años y se lo toma muy a la ligera. Regresa a España después del campeonato, y la prensa la quiere llevar a todos los torneos. De repente el billar, de ser un entretenimiento, se convierte en un obligación y una exigencia. Begoña pierde el entusiasmo totalmente, encima no quiere nada de este foco mediático y pasa de toda esta historia. Me parece un gesto de humildad muy bonito. Para ella este trono de fama, de éxito, de todas las cámaras mirando es lo que realmente le quitó la magia a este juego. Le gusta mucho el juego de billar, no le gusta sentirse obligada a hacerlo. Al final se va al campeonato de Europa, y queda novena. En un momento dado dice: «Yo no quiero saber más y se acabó». Y lo deja. Si hubiera seguido una trayectoria de fama y éxito, pues hubiera sido la misma de siempre, y está muy bien. Pero decide que lo que le gusta es jugar al billar, no competir, eso sí que es muy bonito. La metieron en este rollo, la rompieron, la desencantaron. Esto me parecía que tenía unos ingredientes muy atractivos. Fue honesta con sigo misma, no se vendió. Y ahora está muy feliz. Esta honestidad me parece admirable. La construcción de nuestro mundo es que el éxito es tener fama y dinero. Y al final el verdadero éxito es la felicidad.

¿Qué tienen en común todos los documentales que has hecho?

Todos son historias de personas que hay un momento en el que hacen un cambio. El narcotraficante en ‘Confesiones de un narcotraficante’ termina en un centro budista haciendo una vida de espiritualidad y flower power. Antonio Escohotado termina de ser un comunista rebelde a convertirse en un símbolo del liberalismo desmedido. Fue el mentor del secretario general de Ciudadanos, Albert Rivera, y también se reunía con Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid. Osel es un niño que lo han preparado para ser lama y acaba decidiendo que él no es ni lama, ni reencarnación, ni nada. Begoña gana los campeonatos del mundo, y decide que pasa de la fama. Todos tienen un giro, y algo hace que terminen siendo una cosa distinta de la que durante un tiempo se suponía que iban a ser, o estaban siendo.

¿Qué proyectos tienes?

He escrito el guión de mi primer largometraje, que es una adaptación de la novela de Jesús Ferrero ‘El Effecto Doppler’. Me dio los derechos, y también tengo una productora de Ibiza. También hay otro documental de Antonio Escohotado en el aire. Hace poco he escrito un guión para un cortometraje: ‘No olvides lo mejor’. La sinopsis corta es esa: es un chico marroquí homosexual, aquí en ses Figueretes, que siempre va con el sesgo de que, ah, tú eres inmigrante. Y él quiere tener problemas del mundo en el que vive. ¿Y aquí cuáles son los problemas? Pues reconocimiento de género, ese tipo de cosas.