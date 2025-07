¿Cómo leer tu nómina si te acaban de contratar? Los expertos te dan las claves

La mayoría de los empleados que trabajan por cuenta ajena reciben una nómina, pero son muchos los que no entienden realmente qué pone en ese papel. Un estudio realizado por PayFit y YouGo, revela cómo un 83% de los trabajadores encuentra difícil interpretar los conceptos de su nómina, desde las deducciones hasta las aportaciones sociales. Es más, siete de cada 10 personas solo miran el salario neto —es decir, lo que ven en su cuenta bancaria— y pasan por alto el resto de los datos, ya que el documento les parece confuso.

Por ello, los expertos recomiendan ir paso a paso. En general, todas las nóminas son iguales, ya que incluyen información básica como el nombre y dirección de la empresa, tu número de afiliación a la Seguridad Social y tu categoría profesional. Este último dato es fundamental: no es lo mismo figurar como redactor que como asistente de redacción, por ejemplo. Si tu categoría en la nómina es inferior a la que figura en tu contrato, puede que te estén pagando menos de lo que deberían.

El salario base, el que te corresponde por tu puesto sin añadir ningún tipo de extras, es el punto de partida. A partir de ahí, pueden añadirse otros conceptos que incrementen tu salario. En algunos casos, en la nómina hay un apartado llamado 'mejora voluntaria': se trata de un incremento salarial adicional que puede deberse a distintas razones. Por ejemplo, si trabajas en turnos nocturnos, puedes recibir un plus de nocturnidad; también existen primas por productividad o por alcanzar ciertos objetivos.

En cuanto a las dietas, como transporte o comidas, las empresas no suelen incluir estos conceptos en la nómina. En España, los cheques comida tienen una exención de impuestos hasta un límite diario —en 2025 es de 11 € por día laboral—, lo que significa que ese importe no tributa en el IRPF. Por eso, muchas veces no aparece en la nómina, aunque sí lo recibas como parte de tu salario, en forma de beneficio flexible o en especie.

¿Y las deducciones qué son? Las cotizaciones que haces a la Seguridad Social. Son aportes que financian tu protección social, como por ejemplo contingencias comunes, que garantizan que cobres aunque estés de baja por enfermedad; desempleo, que cubre las prestaciones por paro; Formación Profesional, se destina a cursos ofrecidos por sindicatos, patronales o empresas. Por último, está el apartado dedicado al IRPF, el impuesto sobre la renta, que se descuenta en función de cuánto ganas o lo que hayas elegido previamente y comunicado a la empresa.