Lo dicen los expertos: el ejercicio más completo es gratis y da resultados con solo 30 minutos al día

Para tener una buena longevidad (vivir más y mejor) es necesario practicar deporte de forma regular, además de llevar una buena alimentación. Por ello, numerosos estudios coinciden en lo mismo: es importante moverse. En este sentido, una práctica habitual y al alcance de todos es el senderismo, que no solo es un deporte de bajo impacto que puede practicar cualquier persona, sino que reduce el estrés y permite una mejora cardiovascular.

También tiene beneficios respiratorios, ya que al caminar por terrenos irregulares y desniveles, el corazón y los pulmones trabajan más, reduciendo de esta manera el riesgo de enfermedades cardiacas e hipertensión. Además, fortalece músculos y huesos al activar los cuádriceps, glúteos, gemelos, core y espalda; el esfuerzo contra gravedad, además, aumenta la densidad ósea, previniendo la osteoporosis.

Uno de los estudios más recientes y completos que demuestra que caminar reduce la ansiedad, "Walking for anxiety: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials", habla de reducciones de hasta 28% en cortisol tras paseos de 30‑90 minutos. Pero dar paseos tiene muchos más beneficios: mejora la cognición y la memoria, además de la creatividad.

En cuanto a los beneficios adicionales, los expertos subrayan la importancia de la absorción de vitamina D, ya que la exposición solar natural favorece la producción de esta vitamina y mejora los ciclos circadianos.