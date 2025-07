«El testamento solidario es una forma bonita de poner punto y seguido en lugar de punto final»

Balears se ha convertido en un ejemplo de solidaridad que trasciende la vida, ya que se aportaron 1,1 millones de euros a entidades sin ánimo de lucro en 2024 gracias a los testamentos solidarios. Este dato clave, sumado al crecimiento del interés en ello (un 54%) respecto al año anterior, no es solo una estadística. Como señala Leyre Ayastuy, coordinadora de la Plataforma HazTestamentoSolidario.org, es una «forma muy bonita de, en vez de un punto final, poner un punto y seguido» gracias a la voluntad solidaria de las personas, que permite que «su legado impacte positivamente más allá de su existencia».

Según datos del informe anual de la plataforma, a nivel nacional, un 48% más de personas solicitaron información sobre esta opción de donación en 2024, un porcentaje que en las islas se eleva al 54%. El perfil de la persona interesada es mayoritariamente mujer (54%), de entre 50 y 70 años, y residente en grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, Bizkaia o el propio archipiélago, detalla la memoria.

Las organizaciones que forman parte de la plataforma recibieron en las islas el aviso de trece personas que habían incluido a una entidad en su testamento, un crecimiento del 69% respecto al año anterior. Además, cabe destacar que a nivel nacional, el 43% de los testamentos solidarios liquidados en 2024 fueron multicausa, es decir, incluían a más de una organización.

Desde HazTestamentoSolidario.org explican que «quienes no tienen herederos o viven en soledad, encuentran en el testamento solidario una forma de convertir lo que han construido en vida en un legado con propósito. Es la certeza de que su esfuerzo, su mirada y sus valores seguirán presentes donde más se necesitan. En ausencia de familia, este gesto aporta tranquilidad y la seguridad de que su huella permanecerá viva».

Un testamento solidario es la inclusión de una o varias organizaciones sin ánimo de lucro en el testamento. Es un trámite «sencillo, flexible y completamente compatible con los herederos legales», detallan. Además, no requiere de una gran fortuna, ya que se puede donar una cantidad concreta, un bien o un porcentaje de la herencia. Cabe destacar que las ONG están exentas del impuesto de sucesiones, por lo que el 100% del legado se destina íntegramente a la causa social elegida. Según los datos del informe, la donación mediana ronda los 8.000 euros, y la media en 2024 fue de 63.000 euros.

Desde la plataforma hacen hincapié en que si una persona fallece sin testamento ni herederos, el Estado o las Comunidades Autónomas se convierten en beneficiarios de sus bienes, y que «mucha gente lo desconoce». Por eso -sostiene- «hacer testamento no es solo un acto práctico y responsable, sino también ético».

Testamentos multicausa

Ayastuy relata a este diario que HazTestamentoSolidario.org nació en 2007 porque «nos dimos cuenta de que en España la gente tenía poco conocimiento de la importancia de hacer testamento y, por otro lado, desconocía que es un canal más de colaboración con las causas no lucrativas». Cosa que en otros países -continúa la coordinadora- «no pasaba, porque, por ejemplo, en Inglaterra es algo muy normal que en el testamento la gente que ha sido solidaria en vida plasme esa solidaridad».

«Lo que hacemos es comunicar, informar, solventar dudas, invitar a preguntar y luego cada persona, cuando toma la decisión, lo aconsejable es que hable con cada una de las organizaciones en las que está interesada», detalla Ayastuy. Un aspecto interesante que observa es que cada vez más testamentos solidarios son multicausa, es decir, incluyen a más de una organización. «Tiene todo el sentido, porque al final a ti en vida te movilizan, te sensibilizan distintas problemáticas y distintas causas», cavila la coordinadora. «Muchas veces depende de que tú ya en vida colaboras con ellas, con lo cual tiendes a que en el testamento estén incluidas», añade.

El aumento del interés se atribuye a una mayor visibilización de esta opción de colaboración. «Cuanta más información das y cuanto más haces que suene y que se vea esta opción de colaboración, más se pregunta por ello», afirma Ayastuy. Y subraya la importancia de este primer paso: «Está muy bien, porque las personas en este proceso de preguntar también se dan cuenta de que más allá del testamento solidario es importante hacer este documento», profundiza.

Como bien señala, es difícil saber el porcentaje exacto de personas que se informan y finalmente lo llevan a cabo. En este sentido, explica que muchas veces las organizaciones se enteran del testamento solidario cuando la persona fallece, «ya que es un documento confidencial y no siempre se notifica en vida».

Finalmente, Ayastuy reitera el valor de esta práctica, que concibe como «el testimonio que recibimos de las personas que lo han hecho, una forma muy bonita de, como digo yo siempre, en vez de un punto final, poner un punto y seguido. Visualizar que puedes trascender de alguna manera y que sigues impactando para el bien, es decir, una opción bonita sobre la que merece la pena informarse».

Testimonio. Una testadora mallorquina

Un compromiso forjado desde la infancia

«Desde niña siempre me ha preocupado mucho la desigualdad, no la he digerido nunca bien», confiesa Aina, nombre ficticio de una jubilada mallorquina que por el tabú que aún rodea a esta decisión, prefiere mantener su anonimato. Rememora sus primeras inquietudes solidarias, que se remontan a la infancia, con las huchas del Domund, un recuerdo que -dice- le marcó y la impulsó a colaborar con diversas organizaciones a lo largo de su vida, como con Intervida, Cruz Roja, Unicef y Médicos Sin Fronteras. También participa en colaboraciones puntuales ante catástrofes o situaciones que la conmueven, como el caso reciente de Claudia, la niña mallorquina con epilepsia severa que gracias a las donaciones podrá operarse. «Me tocó el corazón, me alegré mucho al saber que se habían alcanzado los 60.000 euros para la intervención», reconoce emocionada. Para ella, estas acciones surgen de una necesidad interna: «Me involucro porque me sale, no tiene más vueltas».

Con el paso de los años y la llegada de la jubilación, la reflexión sobre su patrimonio se hizo inevitable. «De mayor ya te lo planteas, y piensas bueno, ¿dónde va a ir a parar el esfuerzo de toda una vida trabajando cuando a mí ya no me sirva? Y decidí que mejor que se utilizase para los más necesitados», asegura determinante.

Aina ha elegido incluir a dos entidades en su testamento solidario, a Unicef y a Médicos Sin Fronteras. Sobre su elección, menciona que estas organizaciones «lanzaban la propuesta», aunque la decisión final es personal y no condicionada. «Ellos te informan, pero luego eres tú el que tiene que decidir si hacerlo o no. Ellos evidentemente no te obligan a nada», recalca. Recordando su experiencia, comenta que decidió «pedir información sin compromiso», y tras recibir un sobre con todos los detalles, «me decidí a ello».

Aina desmiente el mito de la complejidad y el coste del documento. Para ella, el proceso no fue «en absoluto» complicado, además de «baratísimo». «Me costó 40 euros», afirma. Un precio que le sorprendió gratamente y que no hace más que sumar motivos para recomendar a la gente que se sume a la lista de testadores solidarios.