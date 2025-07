Roel Nieuwenkamp, embajador de los Países Bajos en España desde 2022: «La escasez de vivienda es multidimensional y un desafío también en Holanda»

¿Cuál es su labor en esta visita a Ibiza?

Es un viaje de trabajo de un poco más de una semana en Balears. Hemos estado dos días en Mallorca y ahora dos más en Ibiza. Esta noche [la del miércoles] volveremos a Mallorca y después vamos a Menorca. Hemos hablado con el delegado de Gobierno y con el alcalde de Palma, por ejemplo. Hablaremos con la presidenta Marga Prohens, con alcaldes, autoridades portuarias y por supuesto con la comunidad holandesa y empresas holandesas.

En Ibiza, no con autoridades, sino con empresas de Holanda y, por ejemplo, con una doctora holandesa que está aquí. Hemos hecho un tour para conocer toda la isla y hay muchísimos holandeses, también residentes. Es mi primera vez en Ibiza y me ha parecido muy bonita.

¿Qué es lo que le han trasladado los políticos con los que se ha visto en Mallorca? ¿Han hablado del turismo holandés?

Sí, y sobre cómo va el turismo, cuáles son los desafíos, el clima de inversión [conjunto de factores que influyen a la hora de decidir invertir o no en un lugar] en Balears y también en Ibiza. Hemos hablado sobre la gran cantidad de empresarios [holandeses] que hay aquí, y no solamente en el sector turístico, también en el náutico, gastronómico, deportivo… Es un abanico amplio.

Recientemente en Ibiza y en diferentes ciudades de España ha habido protestas contra el modelo turístico de masas, o contra el monocultivo turístico. ¿Qué valoración hace? ¿En los medios de Holanda se ha hablado de estas protestas?

Sí, se ha hablado un poco sobre las manifestaciones en Barcelona, por ejemplo, de aquello del agua [hace el gesto de la pistola de agua que unos manifestantes utilizaron contra turistas] , y también creo que en Málaga, pero no he visto nada sobre Ibiza. Creo que aquí la gente está muy contenta todavía, pero es lo mismo que en Países Bajos: a veces hay desafíos, por ejemplo, en materia de vivienda. La escasez de vivienda también es un gran desafío en Holanda. Y no siempre tiene que ver con el turismo en Ámsterdam, sino con el crecimiento de la población. Es multidimensional, así que muchas veces no es fácil solucionarlo.

En Balears, el 30,03% de las operaciones de compraventa de viviendas las realizan extranjeros, sobre todo de la Unión Europea [datos del Colegio de Registradores del primer trimestre de 2025], y muchas veces están vacías buena parte del año. Hay gente que está pidiendo restringir estas compras por parte de no residentes. ¿Qué piensa de ello?

He visto los comentarios, pero no comento sobre las políticas, porque no sé si son efectivas o no. Y es una cuestión también regional y los desafíos son siempre distintos en distintas ciudades. Lo que vemos en Ámsterdam, por ejemplo, con Airbnb, tiene similaridades con Barcelona, por ejemplo, pero puede ser muy distinto de lo que ocurre en Madrid.

¿En Holanda hay debate sobre turismo y vivienda?

En algunas ciudades, y muchas veces solamente en referencia a algunas partes de las ciudades. Hay gente dentro de Ámsterdam que se está quejando de una sobrecantidad de turismo, pero en otras partes de Ámsterdam no hay turistas (...). En vivienda, en Holanda tenemos políticas para proteger a los inquilinos y nuestro gran desafío es aumentar la oferta. Tenemos que construir más y a veces hay restricciones para hacerlo. La cuestión del nitrógeno, por ejemplo, es una restricción a la hora de construir. Ahora la política está buscando soluciones para construir más, pero no es un tema de turismo. El turismo es importante, pero no es un tema en todo el país. En Ámsterdam sí, aunque en Rotterdam, por ejemplo, que es una ciudad muy grande e importante, hay escasez de vivienda, pero no por los turistas. Otro factor en Holanda es que ahora hay mucha gente viviendo sola, de manera que se necesitan más casas para la misma cantidad de personas.

¿Hay mucho turismo español en Holanda?

Sí, hay muchos y de diferente tipo. Es obvio que no es para ir a la playa, es más cultural. Diría que son más bien turistas de ciudades. Aquí ya tienen una costa maravillosa, pero en Holanda tenemos ciudades fantásticas y muchos estudiantes de España. Hay muchos erasmus, también. Surgen muchas relaciones entre españoles y holandeses y algunos se quedan allí. Además, hay una importante cantidad de estudiantes de Países Bajos en España. Son miles y miles.

Las instituciones de Ibiza están en la lucha contra la oferta ilegal de alojamiento turístico. En la isla los pisos turísticos están prohibidos, pero hay muchos que se ofertan vacacionalmente de manera ilegal. El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, explicó el año pasado a Diario de Ibiza que al embajador en España del Reino Unido le habló de la importancia de concienciar a los británicos, en este caso, de no acudir a la oferta ilegal de alojamiento turístico. ¿Este es un punto importante?

No he oído de este problema, pero no he hablado con el alcalde de Ibiza o de Sant Josep, así que no conozco el desafío.

Las instituciones locales están poniendo multas, pero aun así es un problema grande, no de unas pocas viviendas.

Yo tampoco he oído nada en los medios de comunicación, por ejemplo, en Países Bajos.

Sobre el perfil del turista holandés, los negocios con los que hablamos dicen que éste suele gastar bastante.

Sí, así es. Son muchos y gastan mucho, por lo que es un impulso para la economía de Ibiza y España.

¿Cómo definiría al turista holandés?

Hay de todo. En Ibiza, hay del sector náutico, deportivo, ocio, gastronómico, de playa... En algunas zonas hay turistas holandeses más jóvenes y en otras, más mayores. En algunos sitios en España hay muchos jubilados que se están mudando. Por ejemplo, a la zona de Alicante, pero eso no es el típico holandés aquí. Creo que es un perfil más joven que vive aquí. Además de emprendedores en el sector turístico, náutico, etc.

También hay mucho español viviendo y trabajando en Holanda, ¿no?

Sí, mucho. Hablamos de estudiantes y también de trabajadores. A modo de ejemplo, en la empresa más importante de tecnología europea, que se llama ASML, creo que ya hay unos 200 trabajadores españoles. Y hay miles y miles de españoles en todos los sectores. En el turismo, en la tecnología, en laboratorio, etc. La Universidad de Wageningen es casi la más importante del mundo en el ámbito de la agricultura y muchos españoles van ahí, como a la Universidad de Delft, que es de las mejores a escala mundial en temas tecnológicos. Eindhoven también destaca mucho, por ejemplo, en diseño, tecnología y arquitectura, y allí también hay muchos españoles. Los españoles se adaptan muy bien a Países Bajos.

¿Cómo son las relaciones diplomáticas entre España y Holanda?

Están en el mejor momento. Tenemos buenas relaciones entre estados. En energía, la complementariedad es muy grande, porque el sur es mucho más eficaz para conseguir hidrógeno verde y en Holanda y Alemania lo demandan, así que hemos fomentado corredores marítimos. Por otro lado, hay muchos intercambios entre museos. Son solo ejemplos, porque la relación es muy diversa.