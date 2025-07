Una tortuga herida sorprende a los bañistas en Comte

Los bañistas que este viernes por la mañana se encontraban disfrutando de un día de playa en Platges de Comte se llevaron una inesperada sorpresa. A media mañana, según explican testigos presenciales, vieron una mancha oscura acercándose a la orilla desde el mar. Rápidamente descubrieron que se trataba de un ejemplar de tortuga boba (Caretta caretta), que buscaba la arena.

Rápidamente, tras el alboroto causado, los socorristas que se encontraban en la playa dispusieron todo para que los bañistas no se acercaran al animal. Algunos de ellos se emocionaron pensando que, al buscar la arena, la intención del quelonio era desovar. Sin embargo, según explicaron poco después desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medi Natural, parece ser que la tortuga se acercó a tierra porque no se encuentra muy bien.

«Actualmente sabemos que la tortuga ha llegado herida, y aún no podemos confirmar si va a desovar o no», indicó una portavoz del Ayuntamiento, mientras los socorristas habían acordonado la zona en la que se encontraba el animal y, además de impedir que las decenas de curiosos le causaran ningún daño, lo remojaban constantemente con agua del mar.

«Los educadores ambientales están realizando turnos de vigilancia para evitar que las personas se acerquen a la tortuga», insistían desde el Ayuntamiento. De hecho, pasados los primeros momentos, los socorristas la trasladaron hasta la caseta a la espera de que llegara a Comte un equipo del Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears (Cofib) la recogieran.

La recuperación de la tortuga

Estos especialistas llegaban a la playa alrededor de la una del mediodía y se la llevaron a un lugar adecuado (en ocasiones anteriores, el Aquarium des Cap Blanc), hasta que personal del Palma Aquarium se desplacen a la isla para llevársela a sus instalaciones, donde seguirá con su rehabilitación, indicaron desde la conselleria, desde donde aprovecharon para recordar cómo hay que actuar, y sobre todo, cómo no hay que actuar, cuando alguien se encuentra con una tortuga marina.

En primer lugar, hay que llamar al 112 y, sobre todo, no molestarla ni acercarse. De la misma manera, hay que impedir que se acerquen otras personas así como perros u otras mascotas. Es importante no gritar y no deslumbrarla con flashes o luces: «Se puede asustar y puede provocar que vuelva al mar», sin hacer la puesta en el caso de que quisiera desovar y sin que la traten si se encontraba enferma.