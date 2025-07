Y Chaplin cenó en el restaurante más caro del mundo

«Nunca ha costado 1.800 euros, como se ha dicho por ahí», afirma Eduardo Gonzáles, director creativo de Sublimotion, que matiza que son 1.650, iva incluido. Es casi medianoche y los doce comensales de la velada se toman algo y charlan animadamente en el patio trasero del que, durante mucho tiempo, se ha conocido como el restaurante más caro del mundo. Aún sienten en el paladar los sabores y texturas de las decenas de bocados que han degustado. Y tratan de asimilar y retener las imágenes y sensaciones de la singular cena. «Hoy ha sido rápido, hay veces que el servicio es más lento», confiesa Gabriele Gil, maestra de ceremonias, en ese encuentro final pensado específicamente para que quienes han compartido mesa intercambien sensaciones.

Los seis bocados del circo. / M. T.

Una se quita los zapatos, otra se enciende un cigarro, dos conversan tranquilos sentados en los pufs, vuelan los gin-tonics y las conversaciones. Y es que parece que ha pasado una eternidad desde el momento en que cruzaron las puertas, cerradas, del exclusivo restaurante, aún de día, y degustaron, en una jaima (refrigerada) el cóctel de bienvenida: una potente bebida de jenjibre, un gofre aireado de parmesano y un dumpling de cangrejo real que se deshace en la boca. «Podrían servirme veinte de estos y ya me quedaría contento», comenta uno de los asistentes a la cena del performance gastronómico ideado por Paco Roncero (dos estrellas Michelin), que alcanza este verano su edición número once en el Hard Rock Hotel con una propuesta que Roncero y Gonzáles han bautizado como ‘Heritage’.

Las frambuesas en globo aerostático. / M. T.

El calor es asfixiante y el cóctel de jengibre entra como el agua. Lo mismo que el combinado (bourbon, pomelo, sirope de habanero y angostura) que se sirve ya bajo techo, en una habitación oscura que simula un bar clandestino en época de la ley seca. Apurando las últimas gotas el espejo se convierte en ventana. El personal saluda desde la cocina. Son una veintena de personas. Los comensales ni siquiera se han sentado a la mesa aún pero ellos llevan desde mediodía trabajando para la cena. Sonríen. Agitan las manos. El motor de Sublimotion vuelve al trabajo mientras los invitados entran en un espacio pequeño y oscuro. Una suerte de ascensor. Una reja se cierra a sus espaldas. El habitáculo tiembla. Los Ramones anuncian que el espectáculo gastronómico está a punto de comenzar: «Hey ho! Let’s go! Hey ho! Let’s go! Hey ho! Let’s go! Hey ho! Let’s go! They’re forming in a straight line...».

El caldo de calamar, primer plato del menú. / M. T.

Al otro lado de la puerta del tétrico ascensor, lujo imperial. Lámparas de araña, enormes cubiteras en las que gira champán rosado, copas con delicadas flores pintadas... Un ejército de doce camareros sirven al unísono el Perrier-Jouët y los primeros platos. Los focos, a su porcelana. Un caldo de calamar cuya potencia nubla el sentido y bocados de remolacha, brioche, tartar, caviar... Y un poco de mantequilla y un poco de pan para degustar lento, mientras las paredes se llenan de placer prerrafaelista, imágenes hedonistas a las que se comen, en cuestión de segundos, algunas de las escenas más míticas de ‘La quimera del oro’.

De Alaska al Mediterráneo

Chaplin engulle, alimentado por una máquina. En las mesitas, cuencos de palomitas de foie. Frías. Hechas con nitrógeno. Una distracción mientras la mesa central cambia por completo. Se llena de botas que esconden un steak tartar. Chaplin, en su miseria, se come los cordones. En el restaurante paladean la carne. «The best boot I have ever tried», se lee en las paredes, que pasan de Alaska al Mediterráneo más exótico mientras desde el techo se descuelgan unas bolas doradas con una delicada carga: un colorido carpaccio de gamba. De nuevo, la prestidigitación: con los ojos apuntando al cielo frente al comensal aparece un nuevo plato. Una ligerísima tortita de codium bajo la que se atempera una pasta con bogavante.

Carpaccio de gamba. / M. T.

El viaje continúa rumbo al este, a Japón. Los camareros pilotan las sillas hasta los extremos de la sala, donde espera un ramen. El cerdo se deshace en la boca mientras por la mesa corren a toda velocidad letras niponas. De nuevo, los camareros mueven las sillas —«parece la sillita de la reina, ya verás cuando lo cuente en el pueblo», indica uno de los asistentes al pase de ‘Heritage’— y eso que aún no se ha puesto las gafas de realidad virtual para el paseo por el lugar más odiado de Tamara Falcó: el metaverso. Un recorrido por un paisaje de realidad virtual en el que, para sorpresa de más de uno, no sale ningún pokémon. Tampoco se hace una más grande o más pequeña, cual Alicia, al probar el pistilo no tan virtual de una de las flores de ese universo paralelo.

El ramen, antes de añadirle el caldo y los condimentos. / M. T.

Un paseo que es, de nuevo, un ejercicio de distracción tras el que todos, los doce, al quitarse las gafas, aparecen en el circo. Gabriele Gil volando en un aro colgado del techo y cantando. El olor dulce típico de las carpas y los maestros de ceremonia despista. «Llega el postre», se oye. «No, aún falta la carne y el pescado», indica otra de las comensales mientras vacía un potente vermut (blanco, rojo y algún otro componente) en un vaso hasta arriba de hielo. Embriaguez al primer sorbo para acompañar un carrusel de seis delicias de bocado: hoja de shiso verde crujiente con jurel curado y wasabi, corte de cecina de rubia gallega con aliño de steak tartar y toque nikei, mini mazorca de maíz, trufa, mandarina y café, pastel de mouse de pichón, sandía, ponzu y tomate y berberecho al natural con esencia de coquina y toques salinos.

Del circo a la parpatana

Efectivamente, no eran los postres. Y faltaban el pescado y la carne. El olor del atún llena el espacio. Félix Herrero, jefe de cocina, da los últimos toques, frente a los invitados, a la parpatana de atún. Untuosa. Sabrosa. Jugosa. El silencio invade el comedor. El atún lo llena todo. Pero no hay tiempo para relamerse, el techo vuelve a sonar, a abrirse. Cadenas, cajas, luz roja. Algunos esperan una sorpresa gore y sangrienta. Pero no. Bajo la madera se esconde la carne. Al punto. Servida en el ‘Orient Express’ entre el sonido del traqueteo del tren y paisajes exóticos que son la antesala, ahora sí, a la parte dulce.

Llega traviesa, chistosa, con un petit four de frambuesa que viaja en globo aerostático y que los comensales deben ir pasándose. Si alguien lo suelta, adiós bocado, se perderá en el cielo del comedor. Saber qué se están llevando a la boca dependerá, también, de los demás. Un teléfono escacharrado en versión dulce que es sólo la antesala de un final con norias que invaden la mesa cargadas de pasteles que giran y giran y un mercadillo en el que pasear escogiendo con la libertad de los invitados de Willy Wonka: mousse de chocolate, pasteles de frambuesa, helados de mango...

Gabriele Gil canta volando en un aro. / M. T.

Si alguno piensa que ese paseo es el final, se equivoca. Las bolas de discoteca presiden la mesa, en la que unas probetas con un copazo de dos sabores (y dos colores) se acompañan de una gominola que baila en la cúspide en un ovni verde que da vueltas suspendido en el aire. Llueve confeti del techo. Suenan versiones disco. ‘Never can say goodbye’, ‘Sweet dreams are made of this’... Sigue lloviendo confeti, se abre la puerta del patio, los comensales salen de nuevo al mundo real. Dos horas y media después de montarse en ese ascensor rumbo a un exclusivo viaje gastronómico. «Hey ho! Let’s go! Hey ho! Let’s go! Hey ho! Let’s go! Hey ho! Let’s go! They’re forming in a straight line...».