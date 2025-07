Gordom Ramsay estrena infierno en Ibiza

«Vosotros sabéis cómo divertiros. Nosotros sabemos cómo cocinar», clama Gordon Ramsay, el aclamado chef británico al acabar el discurso con el que inaugura oficialmente Hell’s Kitchen Ibiza, el primero que pone en marcha en Europa. En cuanto baja de la plataforma desde la que, con el restaurante a su espalda, se ha dirigido a las decenas de personas que se congregan en la planta baja de The Unexpected, la masa lo engulle. Todos quieren saludarle, una foto, unas palabras... El mismo efecto que ha causado su llegada, cuando la gente llevaba ya un rato celebrando. Brindando. Comiendo. Bailando. Charlando. Ligando. Fue poner un pie en su nuevo restaurante y se desató la locura.

El chef, en el 'photocall' / M. Torres

Ramsay lo lleva bien. Sonríe. Saluda. Deja que la gente le abrace, le bese, le toque, le hable... «Ibiza es pasión, producto, exclusividad», destaca el cocinero, que recuerda su visita a la isla «hace 20 años», cuando se enamoró de ella y cuando pasó seis meses trabajando en Balears. «Aprendí mucho», comenta. Y lo del producto no lo dice por decir. Se pirra por las gambas y recalca la frescura del pescado: «Esa lubina pescada a sólo unos metros de aquí», indica señalando el mar que queda más allá de las mesas ya montadas para la cena, sobre las que relucen neones rojos con mensajes que hacen referencia al averno: ‘Sinful cuisine’ (cocina pecadora), ‘Sinsational luch’ (comida pecafabulosa)...

Decenas de personas rodean al chef británico. / M. Torres

A la inauguración no fallan los anfitriones, encabezados por Carmen Matutes. Tampoco el cómico Carlos Latre. O el estrella Michelin Óscar Molina, de La Gaia, que se marcha sin poder cruzarse con Ramsay: tiene su propio servicio de cenas que atender.

Mercedes, Pilar y la marabunta

En la marabunta que rodea al protagonista del popular programa de televisión que en España presentó Chicote, muchos seguidores. En el grupo destacan, por pizpiretas y alegres, Mercedes y Pilar, gobernantas del hotel, que no sólo logran su foto con el chef. «Nos ha dicho que nuestro trabajo es muy importante, nos ha dado un beso y nos ha hecho el símbolo del corazón con las manos», relatan, mientras muestran la foto.

Acostumbrado a que no se le escape un detalle, Ramsay gestiona la cola de fans, tiende la mano a quienes, en contra de las ansias que muestran algunos, aguardan su turno. «Has sido muy paciente», le comenta a esta redactora antes de confesar que si tuviera que ir al infierno su pecado por decir demasiadas palabrotas.

Lo del infierno del nombre del restaurante se ajusta bastante a la temperatura. Está alta, como si a los mandos en la cocina estuviera el propio Satán avivando las llamas a pesar de los más de 30 grados de esta tarde. Pero no. Son personas de carne y hueso. Cerca de treinta, de hecho, forman la plantilla del restaurante, cuya puesta en marcha la ha supervisado gente de confianza del británico. Justin, principalmente, y Ronnie Kimbugwe, quien, si no fuera por la inmaculada chaquetilla blanca de chef, más de uno confundiría con el jefe de seguridad de Ramsay: serio, alto, fuerte, imponente.

Tres cocineros preparan unos platos a la vista del público. / M. Torres

La carta, explica Iván Spínola, responsable de la parte gastronómica de Palladium, se ha adaptado al producto —«productazo», ha dicho el chef— y los gustos de la isla. El ceviche, por ejemplo, se ha cambiado un poco y se ha incluido, cómo no, una croqueta «de las de aquí». «Pero manteniendo siempre la esencia de Ramsay, la parrilla y el Wellington no se han tocado», recalca Spínola, a quien esquivan, cual ninjas, camareros cargados con bocaditos de steak tartar, copas de ensalada de queso feta, brochetas de pulpo, sorbetes de maíz... Al fondo, aún saludando, besando y abrazando, sigue Gordon Ramsay. Sonriente, como casi nunca en ‘Hell’s Kitchen’, el programa, no su restaurante.