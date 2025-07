«No habrá inclusión real si la sociedad no se implica»

«Inclusión es ilusión, trabajo, emoción, participación y esfuerzo, es colaboración en todos los aspectos y ojalá no tengamos que hablar de esta manera de la inclusión, sino que algún día sea algo natural». «En definitiva, inclusión es ‘sí, puedo’», manifesta la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Sant Josep, Marilina Serra, en la presentación de la quinta edición de ‘Ibiza Inclusion Fashion Day’, que se celebra este 5 de julio a las 20 horas en la azotea del TRS Ibiza Hotel de Sant Antoni. El mismo lugar en el que este miércoles por la mañana anunciaron que se han agotado todas las entradas, por lo que contemplan aumentar el aforo.

Un momento de la presentación del desfile que se celebrará este sábado. |

Este desfile tiene un objetivo solidario, ya que la recaudación irá destinada a la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera, Addif. Su presidenta, Myriam Martín, aseguró: «Nuestra asociación cuenta cada año con más deportistas que muestran más entusiasmo e interés por actividades, como esta pasarela, en las que pueden desarrollarse como personas».

Por su parte, el CEO e impulsor de ‘Ibiza Inclusion Fashion Day’, Enrique Villena, explicó que «este año es un formato más íntimo porque esta edición será más sentimental»: «Queríamos estar al aire libre y pensamos que estas vistas al mar Mediterráneo con la puesta de sol de fondo son el mejor escaparate para mostrar lo que es realmente Ibiza, algo que, junto a la esencia de los diseñadores que participan, va a ser una mezcla muy especial». La también CEO e impulsora de ‘Ibiza Inclusion Fashion Day’, Emma Torres, destacó la importancia del desfile y que es «solo una excusa para demostrar que la inclusión es posible, porque al final el lugar más difícil para demostrar que se puede lograr la inclusión es en una pasarela».

También señaló que la inclusión en Ibiza ha mejorado, especialmente en el ámbito social, «porque al final siempre ha sido un lugar multicultural y abierto a la diversidad». A pesar de esto, reconoció que aún queda mucho por hacer, no solo en la isla, sino en toda España. «La inclusión necesita ayuda económica. Si no hay recursos, la inclusión no es posible», recalcó Torres.

Entre los asistentes a la presentación del desfile se encontraban Neus Roselló Marí, modelo con síndrome de Down, que lleva participando en este desfile benéfico desde su primera edición en 2020. La joven mostró su entusiasmo y ganas para este sábado y afirmó: «Lo que más me gusta de desfilar en esta pasarela es que sientes que hay chicas delgadas y altas, pero yo también puedo desfilar y lo importante es que todas las personas puedan hacerlo».

Lola Penín, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, se sumó a este mensaje y declaró: «Desde las administraciones y desde todos los rincones todos nos tenemos que implicar, porque nunca habrá integración total si no se implica toda la sociedad». También hizo un llamamiento a la sociedad para que sea más valiente e inclusiva.

«Qué hay más bonito que hacer algo en lo que todos tengamos nuestro sitio», exclamó Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social del Consell de Ibiza, también presente en la presentación. En este sentido consideró importante «aspirar a que la palabra inclusión desaparezca, porque no sea necesaria» y agregó: «Lo que nos diferencia es lo que nos hace valiosos, nuestras diferencias nos enriquecen, no nos separan».

Tanto Jorge Nacher, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni, como Tania Torres Ferreiros, la Operational Brand Delivery Manager de TRS Ibiza Hotel, subrayaron la importancia de este evento por su papel social. Ambos compartieron su emoción por compartir la puesta de sol de Sant Antoni. Nacher destacó la importancia de visibilizar la inclusión apostando por contratar a personas con «distintas capacidades».

Ayuda social

La periodista, deportista paralímpica y psicóloga Irene Villa, volverá a presentar la pasarela junto a Carolina Requena, intérprete de lengua de signos. Los cinco ayuntamientos de la isla son los patrocinadores principales de esta edición junto con Addif, el Movimiento por Siempre y para Siempre, el Consell de Ibiza, Ibiza Travel y Palladium Hotel Group . Desde Addif recuerdan que, aunque el aforo esté completo, aquellos interesados en colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta de Bizum de esta entidad: ong 12166.