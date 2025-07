Cómo evitar estafas y fraudes a la hora de contratar alojamiento en vacaciones

Con el verano, los días más largos, el calor... llegan las ganas de escaparte unos días para desconectar. Si vas a buscar alojamiento, recuerda hacerlo con cabeza para evitar posibles estafas y fraudes. Para ello, se recomienda: elegir webs fiables, desconfiar de chollos imposibles y revisar las valoraciones reales.

Durante determinadas épocas del año, como ahora en verano o en las vacaciones de Semana Santa o Navidad, es común que aumenten las ofertas alquileres vacacionales, al igual que es común que los asuarios acudan a webs de alquiler intentando encontrar chollos y apartamentos al mejor precio.

Evitar estafas al contratar alojamiento durante las vacaciones es clave para disfrutar los días de descanso, por lo que es imprescindible verificar la reputación del sitio web o plataforma que oferta el alojamiento y evitar transferencias directas si no se conoce la empresa. Hay que bucear en internat para buscar opiniones reales: leer reseñas recientes en sitios como TripAdvisor o Google Maps. Sospecha si todas son demasiado positivas o parecen genéricas. Además, es fundamental comprobar que el alojamiento existe: usa Google Maps o Street View para verificar que la dirección sea real. No sería la primera vez que un usuario reserva en un sitio que no existe al llegar.

Es importante tener en cuenta que si el precio es muy inferior al promedio de la zona, puede tratarse de una estafa. En este sentido, se recomienda compararlo con otros alojamientos similares. Usa métodos de pago seguros, como tarjetas de crédito o plataformas como PayPal, que ofrecen protección al consumidor. No confíes en aquellas personas/empresas que presionan para pagar rápido o por canales no oficiales. Pide fotos adicionales, número de licencia turística (si aplica) y detalles específicos del alojamiento. Si evitan responder a tus preguntas, podría ser una señal de alerta. Guarda toda la información posible de la reserva, así como comprobantes de pago por si hubiera que hacer reclamaciones.

Asimismo, hay algunas señales de alerta ante una posible estafa: que el alojamiento desaparezca de la plataforma después de pagar; que el propietario asegure estar fuera del país y solo acepte pagos por transferencia; que se pongan en contacto a través de otro medio para ofrecerte un precio más bajo.