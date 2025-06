Nieves Álvarez en Ibiza: "Tengo 50 años y desfilo a la lado de niñas de 20 y no tengo ningún problema"

Nieves Álvarez, (Madrid. 1974) es una reputada modelo española de fama internacional que ha desfilado en las pasarelas mas importantes del mundo para destacados diseñadores . A sus 50 años desfila al lado de jóvenes maniquíes manteniendo una frescura envidiable sin perder su identidad y un estilo propio que la ha encumbrado como embajadora de la moda nacional. En su faceta de presentadora cumple catorce años al frente del programa 'Flash Moda' de TVE, es embajadora de la firma de joyas Bvlgari, ha lanzado su linea de cosmética natural Nieves Beauty y tiene una agenda parecida a la de una modelo de 20 años.

Ha presentado por segunda vez la Pasarela de la Moda Adlib Ibiza luciendo cuatro estilismos de diseñadores locales: un vestido negro de guipur de Tony Bonet, pendientes de Elisa Pomar, un vestido blanco de Virginia Vald, otro rosa salmón de Ibiza Stones y un conjunto de camisa de lino y falda larga de encaje inglés de Vintage Ibiza en los actos de la pasarela ibicenca.

Imagen promocional, con atrevido sombrero de lujo, de su marca de cosmética natural Nieves Beauty. | MARIO SIERRA

Ha presentado la Pasarela Adlib Ibiza en dos ocasiones, 2021 y 2025. ¿Qué diferencias ha apreciado en cuanto a las colecciones, desfiles y la propia pasarela?

Lo he hecho en dos ocasiones, he notado que en 2021 había un enfoque más en la tradición de la isla, mientras que en 2025 se observa una evolución hacia la modernidad, integrando elementos contemporáneos. Los desfiles de ahora son más dinámicos, con una producción más cuidada y un enfoque en la sostenibilidad, reflejando los cambios en la industria de la moda sin perder la esencia y la autenticidad .

Conoce bien la isla desde hace años y ha pasado grandes momentos de su vida aquí. ¿Que significa Ibiza para usted?

Es un lugar muy especial para mí. Guardo recuerdos inolvidables no solo en el ámbito profesional, sino también a nivel personal. Es un refugio de paz y creatividad, un lugar donde me siento verdaderamente en casa. La energía de la isla inspira y rejuvenece.

¿En su opinión ha cambiado la isla tanto como se apunta?

Sí, definitivamente. Ibiza ha cambiado en muchos aspectos, sin embargo, creo que la esencia de la isla, su belleza natural y su espíritu bohemio siguen intactos y espero que no se pierdan porque es lo que la hace auténtica .

Aparte de su programa de televisión ‘Flash Mod’a, desfiles, presentaciones y shootings fotográficos, ¿en que otros proyectos trabaja en la actualidad?

Además de ‘Flash Moda’, donde este año cumplimos 14 años apoyando la industria de la moda, la belleza, el cine , el interiorismo y dando visibilidad a diseñadores noveles y consagrados, sigo trabajando como embajadora de la firma Bvlgari y con distintas marcas, desfilaré en la alta costura de París en julio con Stephane Rolland... entre otras cosas.

¿Cómo es su nueva línea de cosmética facial? ¿Qué aporta de nuevo?

Mi nueva línea Nieves Beauty es un sueño de muchos años de trabajo. Se centra en productos que combinan ingredientes naturales con tecnología avanzada. Busco crear soluciones efectivas que aborden diferentes necesidades de la piel, manteniendo siempre un enfoque en la calidad y la salud de la Piel. La cosmética es un mundo complicado y competitivo pero las buenas fórmulas y el trabajo bien hecho funcionan y se que me estoy haciendo un hueco en el sector de la cosmética. Vendo mis productos online, en parafarmacias de El Corte Inglés y en farmacias porque ellos son los mejores prescriptores y siempre he sido consumidora de productos farmacéuticos .

Lleva 30 años sobre la pasarela. ¿Cómo lo ha celebrado?

Lo celebro y agradezco cada día. Nunca pensé seguir en esta profesión tantos años.

¿Su secreto como modelo y presentadora a los 50 años rompe moldes?

La clave de mi éxito radica en la pasión que tengo por mi trabajo y la capacidad de resiliencia y compromiso. La perseverancia, la dedicación y el amor por la moda me han ayudado a mantenerme relevante en esta industria tan dinámica.

Al contrario que otras modelos la edad no parece ser un hándicap en su trabajo de maniquí. ¿Cómo mantiene el ritmo de vida de una modelo de 20 años?

La clave está en cuidar de mí misma. Hago ejercicio regularmente, como sano y cuido de mi piel. La experiencia también juega un papel importante, sé cómo adaptarme a las demandas de la industria sin dejar de ser auténtica. Tengo 50 años y desfilo a la lado de niñas de 20 y no tengo ningún problema. La madurez y la experiencia es un plus, sé perfectamente lo que quiero y como quiero conseguirlo. Tengo mis valores y manera de trabajar y en lo que creo y no todo me vale.

¿Hacia dónde va la moda de nuestro tiempo?

Está en constante evolución, y su futuro parece prometedor. Veo una gran tendencia hacia la sostenibilidad y la inclusión. El mundo del lujo está en una gran crisis y este baile constante de nombres en las grandes firmas hacen que pierdan su esencia y ADN .

¿La moda española atraviesa un buen momento o hace falta más creatividad, vanguardia y apoyo financiero?.

La moda española está en un buen momento de creatividad y nuevos talentos. Sin embargo necesitamos más apoyo y recursos financieros para permitir que nuestros diseñadores experimenten y se arriesguen más.

La Inteligencia Artificial (IA) que nos invade y tanto asusta a la industria cambiará los conceptos actuales de la moda y a la propia industria. Se ve desfilando al lado de una modelo androide-humanoide?

Es una nueva herramienta tecnológica que tendrá un impacto significativo en la industria y en la vida en general pero no creo que sustituya la esencia del ser humano en la moda. La creatividad y la imperfección son intrínsecas a la moda.

¿Le ha gustado su papel en el libro ‘Supermodelos’ de Luis Sala?

Celebra el impacto que hemos tenido y continúa siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones, es un honor formar parte de el .

¿Juan Avellaneda sigue siendo su diseñador fetiche. Como es su relación con el?

Juan es ante todo mi amigo . Su creatividad y visión son inigualables, y siempre es un placer trabajar con él. Admiro su capacidad de adaptarse a cada cambio con clase e inteligencia. Es una de los grandes regalos que me ha dado este mundo, un grandísimo amigo. Me ha gustado su libro ‘Flasing Lights’.

¿ Su relación con el empresario Bill Saad parece ir viento en popa. ¿Cómo esta de amores?

Feliz.