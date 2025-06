La pasarela Ibiza Inclusion celebra su quinto aniversario el 5 de julio

La quinta edición de la Pasarela Ibiza Inclusion cobrará vida el próximo 5 de julio en TRS Ibiza Hotel en una cita que reivindica sus orígenes y celebra sus primeros cinco años de vida reclamando, con la moda como hilo conductor, que «una sociedad sólo está completa si todas las personas que la integran tienen igualdad de oportunidades, sociales, educativas, laborales y emocionales», destaca la organización. Tiene, además, un objetivo solidario puesto que la recaudación de este evento, cuyas entradas ya pueden adquirirse a un precio de 15 euros, irá destinada a la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera, Addif.

Irene Villa volverá a ser la presentadora de la pasarela.

La periodista, deportista paralímpica y psicóloga Irene Villa, madrina vitalicia de este movimiento, será una vez más la presentadora, junto con la intérprete de lengua de signos Carolina Requena. Contará con la actuación de la cantante Caroline Cohen y servirá para mostrar las creaciones de diseñadores y marcas como The Origin Ibiza, Saró, Orígens by David Pomar, Daniel Gianini, Linnea Ibiza o Ibimoda Pepita Planells.

«Tenemos que conseguir que la inclusión se refiera no sólo a las personas con diversidad funcional, sino a todos los que nos salimos de los cánones convencionales para que solo exista un colectivo: el de las personas», ha afirmado Irene Villa.

«Dejar de esconderse»

La quinta edición de Ibiza Inclusion Fashion Day contará con modelos profesionales, modelos curvy, personas con distintas capacidades, edades o razas y defensores de los movimientos trans y LGTBIQ+, para demostrar «que una gran parte de la sociedad ha decidido dejar de callar, dejar de esconderse y de apartarse a un lado para reivindicar su derecho a una inclusión real en la sociedad, en la educación y en el mundo laboral», añade la organización.

Los organizadores de la quinta edición de Ibiza Inclusion Fashion Day, Enrique Villena y Emma Torres, han destacado la importancia de que este desfile incluya a personas con distintas capacidades, a personas con problemas de salud mental y a modelos que desfilan en circuitos internacionales de moda «para demostrar que la belleza tiene muchas caras que merecen subirse a una pasarela». Además, los impulsores de esta cita pionera en el ámbito de la moda y la inclusión han agradecido su apoyo e implicación a todos los protagonistas de esta cita, tanto a patrocinadores, como a diseñadores, modelos, medios de comunicación, público, asociaciones y familias.

El Consell de Ibiza, Ibiza Travel, Palladium Hotel Group con TRS Ibiza Hotel, y los cinco ayuntamientos de la isla, Ayuntamiento de Sant Antoni, Ayuntamiento de Sant Josep, Ayuntamiento de Ibiza, Ayuntamiento de Santa Eulària, y Ayuntamiento de Sant Joan, son los patrocinadores principales de esta edición junto con Addif y el Movimiento por Siempre y para Siempre.

