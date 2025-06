El Parlament pide un caché mínimo para los músicos de Balears

El Parlament balear insta al Govern a establecer un caché mínimo para los músicos de Balears en festivales subvencionados y garantizar que no cobren por debajo de un umbral «digno». Así se ha aprobado por unanimidad en el marco de una proposición no de ley (PNL) de MÉS per Mallorca, defendida por el diputado Lluís Apesteguia en la Comisión de Turismo, Comercio, Trabajo, Cultura y Deportes de este jueves.

Según ha informado la Cámara balear, también se ha solicitado al Ejecutivo que prohíba cláusulas de confidencialidad sobre honorarios de los artistas en festivales que reciban financiación pública y cláusulas abusivas como la modificación de horarios o escenarios, duración del concierto o requisitos técnicos sin previo aviso.

No obstante, la Comisión ha rechazado, con siete votos en contra de PP y Vox y seis a favor del resto de grupos, instar al Govern a exigir a los festivales subvencionados la publicación de un informe detallado que recopile todos los aspectos relacionados con la contratación de los artistas de las Islas.

Asimismo, tampoco ha salido adelante fomentar la creación de un espacio de agrupación para músicos isleños, ni incluir cláusulas específicas en las convocatorias de subvención que valoren la equidad de género y la presencia de músicos en catalán.

Por otra parte, la Comisión de este jueves ha rechazado una PNL socialista, defendida por el diputado Àlex Pitaluga, que solicitaba al Govern la catalogación y estudio de la colección de obras de arte de la CAIB. Los siete votos contrarios de PP y Vox, frente a seis favorables, han tumbado la iniciativa.

Igualmente, se reclamaba la publicación en línea y en plataformas especializadas del catálogo y el estudio de la colección para difundir su patrimonio artístico a investigadores, profesionales del arte y la ciudadanía en general.