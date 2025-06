La fiesta de la ‘Nit de Sant Joan’ vuelve a Sant Jordi

El Ayuntamiento de Sant Josep, en colaboración con la Comisión Sant Jordi va de Festa, organiza este próximo 23 de junio una ‘Nit de Sant Joan’ en la plaza de Sant Jordi después de muchos años sin celebrarse. A partir de las 19 horas, la plaza recuperará una de las celebraciones más queridas por la comunidad, en la que los asistentes podrán disfrutar de platos tradicionales como sardinas, tortilla y los famosos macarrons de Sant Joan, acompañados de la música y el ambiente festivo.

A las 21 horas, el grupo Five Guys Walk Into a Bar ofrecerá un concierto en directo, seguido de la sesión de dj Àlex Forada. Finalmente, las hogueras se encenderán a las 23 horas, poniendo el colofón final a una jornada cargada de tradición y diversión. Estas hogueras serán hechas por las escuelas de Can Guerxo, el CEIP Sant Jordi, el Instituto Algarb y el Club des Mayores de Sant Jordi.

En este sentido, Isabel Castellar, concejala de Participación, Formación y Fiestas del Ayuntamiento ha señalado que esta celebración supone la recuperación de una tradición muy esperada. «Después de muchos años sin poder celebrar la Noche de San Juan, estamos muy contentos de poder volver a organizar esta fiesta gracias al trabajo de la Comisión de Fiestas. Es una noche para disfrutar en comunidad, para recuperar tradiciones y compartir momentos únicos», ha destacado Castellar.

«Fer poble»

Por otro lado, Joan Palleva, presidente de Sant Jordi va de Festa, ha añadido que «la Comisión de Fiestas, junto con el Ayuntamiento de Sant Josep, hemos querido volver a fer poble y encender la magia de esta noche como se hacía antes, con fogueró, ball pagès, comida, bebida, macarrons de Sant Joan y muy buen ambiente», ha destacado.

Además, en esta ocasión, Sant Jordi contará con una zona inclusiva, un espacio adaptado y accesible para garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de la fiesta. Esta zona estará diseñada especialmente para personas mayores, personas con movilidad reducida o con diversidad funcional o quien necesite algún tipo de apoyo específico. «Queremos que la fiesta sea abierta a todo el mundo, sin barreras, y que todo el mundo pueda disfrutar de esta noche tan especial», ha concluido Palleva.