En este Ikea no necesitarás dinero para pagar tus compras

Hay una tienda Ikea en el mundo en la que no necesitarás dinero para pagar tus compras. Y no hablamos de efectivo. No. No necesitas dinero en ninguno de sus formatos para llevarte a casa aquello que te guste: ni cash ni tarjeta de crédito ni bizum ni ApplePay... Nada. El dinero no es la única moneda de cambio. Así lo ha anunciado el establecimiento en una campaña en la que busca que la distancia no sea un inconveniente sino un incentivo para acercarse a comprar.

'Compra con tu tiempo', se llama la iniciativa, que consiste exactamente en eso: pagar las compras con el tiempo que tarde el cliente en llegar desde su casa al establecimiento. Cuanto más tiempo tarde en llegar a la tienda, más productos o más caros podrá adquirir sin dejarse ni un céntimo. Para poder pagar con tiempo los clientes deben demostrar a los responsables del establecimiento cuánto tardaron en llegar a él, para lo que deben mostrar el historial en Google Maps.

Así, en la tienda, los clientes cuando consultan el precio en la etiqueta no sólo encuentran el coste en dinero sino también en tiempo. Para hacerse una idea, para conseguir una de las populares estanterías Billy hace falta tardar casi dos horas en llegar a la tienda. Y con menos de una hora (49 minutos) es posible hacerse con una mesa Lack. Para quienes no estén tan lejos del establecimiento o, después de hacer sus compras, aún les quede tiempo que gastar, también hay opciones. Desde Ikea detallan que un perrito caliente únicamente cuesta cinco minutos.

Memac Ogilvy, la agenda responsable de esta singular campaña, ha explicado que el precio en tiempo de los productos a la venta se ha calculado en función del salario medio de los ciudadanos de la ciudad en la que se ha emprendido esta iniciativa y donde se estableció que una hora de viaje serían unos 27 euros. Un portavoz de la firma sueca de muebles y decoración, durante la presentación de la campaña, explicó que la idea surge para "recompensar a los clientes por el tiempo que dedican" a visitar el establecimiento: "Es nuestra forma de valorar su esfuerzo y ayudar a la comunidad a aprovechar al máximo cada minuto".

La pionera campaña se puso en marcha en Dubái.