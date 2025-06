Historias de mujeres de Ibiza que sobrevivieron al cáncer

El evento solidario a favor de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer ‘12 Vidas by Tanit’ reunirá a las doce mujeres supervivientes de cáncer, que protagonizan el libro ‘12 Vidas’, quienes compartirán sus vivencias con las impulsoras de esta obra y fundadoras de Tanit Conexion, Alicia Reina y Eva Ballarín. Una cita que se celebrará en Can Ventosa el miércoles 25 de junio a las 19 horas. ‘12 Vidas by Tanit’ contará con una introducción en la que sus impulsoras abordarán cómo surgió la iniciativa de hacer un libro que busca ser una fuente de inspiración y de esperanza para todas aquellas personas que se encuentran luchando contra el cáncer, una mesa redonda moderada por Alicia Reina y Eva Ballarín y protagonizada por algunas de las mujeres que relatan su experiencia en esta obra, y con lecturas de varios de sus fragmentos.

Una ocasión que servirá, además, para conocer los secretos mejor guardados detrás del libro ‘12 Vidas’, que ha contado con la participación de Charo Ruiz, Lorena Giavalisco, Magdalena Águila Ávila, Marga Ribas, Teresa Cardona Torres, Laura Setaro, Lourdes López, Antonia Marí Clapés, Roseta Montenegro, Paqui García, Nidia Izquierdo y Vicky Ferrazzano, a quienes se les hará entrega de una placa homenaje durante el acto por su fortaleza y su tenacidad a la hora de enfrentar esta dolencia y compartir sus vivencias con el resto del mundo.

Las entradas, que tienen un precio donativo de 10 euros, se destinarán íntegramente a recaudar fondos para el proyecto del CSIC liderado por la investigadora Priscila Monteiro Kosaka. Los interesados en asistir a este encuentro solidario pueden hacer su reserva a través de los teléfonos 649 435 021 y 650 224 105.

La Asociación Elena Torres para la Detección Precoz del Cáncer financia el proyecto que dirige la investigadora del CSIC Priscila Monteiro Kosaka y que se nutre de una tecnología creada por ella misma para detectar el cáncer en estados primarios a través de nanosensores y de biotecnología, revelando los marcadores que permiten diagnosticar precozmente esta enfermedad a través de un análisis de sangre.

Cuarta fase de investigación

Este proyecto se encuentra en la cuarta fase efectuando pruebas de concepto en laboratorio con muestras reales de varios hospitales de España. Estos avances son muy positivos y permiten a Priscila Monteiro Kosaka acercarse de manera más rápida a su objetivo: la detección precoz del cáncer. Este proyecto de biotecnología ha sido galardonado con la prestigiosa Beca Fero.

La Asociación nació en 2015 con el objetivo de combatir la enfermedad que acabó con la vida de la mujer a la que rinde homenaje. Su principal objetivo es promover la investigación para la detección precoz del cáncer. Desde su creación ha invertido 600.000 euros en este proyecto, recabados gracias a las donaciones de ciudadanos y empresas en el marco de los distintos eventos y acciones impulsados por esta entidad. Su pretensión es continuar apoyando esta investigación hasta su conclusión. Cuenta con la Declaración de Interés General del Gobierno y recibió en 2016 el Premio Salud otorgado por Onda Cero Ibiza y Formentera, así como la Medalla al Mérito del Consell de Ibiza en 2018.

El libro ‘12 Vidas’

El libro ‘12 Vidas’ reúne las voces de doce supervivientes de cáncer que, con honestidad, delicadeza y sensibilidad, narran sus batallas contra esta cruel enfermedad con el ánimo de ser un faro de esperanza para quienes todavía siguen combatiéndola. Un proyecto editorial en el que sus autoras, Alicia Reina y Eva Ballarín, celebran la fortaleza humana y subrayan la importancia crucial de la investigación en la lucha contra el cáncer.