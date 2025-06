Alerta de la Policía Nacional: cada vez hay más víctimas de la estafa del 'Bizum inverso'. Te explicamos cómo detectarlo

Los ciberdelincuentes no dejan de trabajar en verano. Al contrario, van mejorando las técnicas para cometer delitos de fraude y timo que proliferan cada vez más. Por eso la Policía Naciona ha decidido dar la voz de alarma.

Bizum ha revolucionado la forma de mover dinero entre particulares. Con solo un número de teléfono, enviar y recibir pagos es cuestión de segundos. Pero esa misma simplicidad ha abierto la puerta a una estafa tan sutil como peligrosa: el Bizum inverso.

¿En qué consiste? En lugar de recibir dinero, la víctima termina enviándolo... sin darse cuenta. El truco es simple y se basa en un viejo conocido del mundo del crimen digital: la ingeniería social. Un ciberdelincuente envía una solicitud de dinero, haciéndola pasar por un ingreso legítimo. La víctima, confiada, autoriza la operación pensando que está recibiendo un pago, cuando en realidad está aprobando una transferencia saliente.

El error es común: Bizum permite no solo enviar, sino también solicitar dinero. Y aquí está la trampa. Si crees que estás recibiendo un ingreso, pero tu app bancaria te pide autorización, algo no cuadra. Recuerda esto: recibir dinero por Bizum nunca requiere confirmar nada. Si el banco te pide que aceptes una operación, es porque el dinero está saliendo, no entrando.

¿Cómo protegerte de estas estafas?

La mejor forma de evitar caer en esta estafa es mantenerse alerta y revisar siempre los detalles de cada transacción. Muchas personas aceptan solicitudes de dinero porque creen que están recibiendo un pago normal, sin saber que los estafadores suelen aprovecharse de la falta de conocimiento o la prisa con la que se realizan estas operaciones para lograr su objetivo.

Confirma siempre quién te escribe . No autorices movimientos sin estar 100 % seguro de quién está al otro lado.

. No autorices movimientos sin estar 100 % seguro de quién está al otro lado. Lee con calma los avisos del banco . Los estafadores suelen usar mensajes urgentes o técnicos para apurar la decisión.

. Los estafadores suelen usar mensajes urgentes o técnicos para apurar la decisión. Conoce bien cómo funciona Bizum. El conocimiento es tu mejor escudo: si sabes que los ingresos no se confirman, evitarás caer en el engaño.

En el caso de que hayas caído en esta estafa, debes actuar con rapidez para intentar minimizar el impacto y aumentar las posibilidades de recuperar el dinero que has enviado. Lo primero es entender que este fraude es muy común en plataformas de compraventa y que, como los pagos a través de Bizum no se pueden revertir, recuperar el dinero puede ser complicado. Sin embargo, a continuación, se presentan una serie de medidas que puedes tomar:

Bloquea el número del estafador para evitar que vuelva a contactarte.

el número del estafador para evitar que vuelva a contactarte. Reporta al ciberdelincuente en la plataforma de compraventa para que puedan tomar medidas y evitar que siga estafando a más personas.

al ciberdelincuente en la plataforma de compraventa para que puedan tomar medidas y evitar que siga estafando a más personas. Recopila todas las evidencias posibles del fraude, como capturas de pantalla de los mensajes, detalles del pago y cualquier otra información relevante. Puedes hacer uso de ‘Testigos online’ para certificarlas.

todas las evidencias posibles del fraude, como capturas de pantalla de los mensajes, detalles del pago y cualquier otra información relevante. Puedes hacer uso de ‘Testigos online’ para certificarlas. Denuncia tu caso ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aportando todas las pruebas recopiladas.

tu caso ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aportando todas las pruebas recopiladas. Contacta con la entidad bancaria vinculada a tu cuenta de Bizum y presenta la denuncia. Ellos te indicarán los pasos a seguir y evaluarán si es posible tomar alguna medida para recuperar el dinero.

con la entidad bancaria vinculada a tu cuenta de Bizum y presenta la denuncia. Ellos te indicarán los pasos a seguir y evaluarán si es posible tomar alguna medida para recuperar el dinero. Si el banco no ofrece solución, eleva la reclamación al Banco de España para que evalúen el caso.

Para evitar caer en este tipo de estafas en el futuro, recuerda leer con atención cada notificación de Bizum antes de aceptar cualquier transacción. Si alguien insiste en enviarte dinero a través de un enlace o te pide que confirmes un pago sin una razón clara, desconfía y revísalo antes de actuar.