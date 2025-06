Sant Josep se suma a la campaña de visibilización de la hemocromatosis

El Ayuntamiento de Sant Josep se sumó el sábado a la campaña internacional ‘Light Up Red’, promovida por la International Alliance of Haemochromatosis Associations en el marco de la Semana Mundial de la Hemocromatosis, que se celebra del 1 al 7 de junio. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Española de Hemocromatosis (AEH) y tiene como objetivo dar visibilidad a esta enfermedad poco conocida pero con graves consecuencias si no se detecta a tiempo.

Por eso, varios edificios y espacios emblemáticos de todo el mundo se iluminan de color rojo durante estos días. Sant Josep iluminó de rojo la fachada del Ayuntamiento la noche del sábado 7 de junio y compartió información sobre esta patología a través de sus redes sociales.

Sobre la hemocromatosis

La hemocromatosis es un trastorno genético caracterizado por una acumulación progresiva de hierro en el organismo. Esta sobrecarga puede provocar, si no se diagnostica a tiempo, cirrosis, cáncer de hígado, disfunciones sexuales, enfermedades articulares, cardíacas y otras afecciones graves. Se calcula que una de cada mil personas en España presenta la alteración genética causante de la enfermedad.

El problema es que, en las primeras fases, la hemocromatosis no presenta síntomas claros, hecho que dificulta el diagnóstico precoz. A menudo se descubre de manera casual o cuando ya ha provocado daños irreversibles. Sin embargo, se puede detectar de manera sencilla mediante analíticas básicas y económicas.

Una vez diagnosticada, el tratamiento es efectivo, sencillo y económico: consiste en hacer flebotomías (extracciones de sangre regulares), que en muchos casos pueden ser utilizadas como donaciones de sangre, ayudando así también otras personas que las necesitan.