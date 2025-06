Raptos, locura y arte en el Arxiu de Ibiza

«La gente debería venir. No se puede imaginar la de tesoros que hay guardados en el Arxiu», comenta la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez. Y uno echa un vistazo a la sala de consultas del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera y, evidentemente, hay cosas que llaman la atención. Para conmemorar el Día Mundial de los Archivos, este martes se han instalado muestras de la exposición de juguetes antiguos; también se exhiben algunas de las adquisiciones del fondo pictórico, entre ellas un dibujo de Erwin Broner y un óleo de Ferrer Guasch.

Pero es en la última mesa, donde se acumulan diversas pilas de papeles antiguos recién restaurados, donde se guardan historias inimaginables, donde hay voces que nos hablan de raptos, pasión, crímenes y locura. Donde se invocan a los fantasmas del pasado que, desde ultratumba, regresan en forma de palabras escritas. Leer sus vidas y sus nombres en voz alta es, en cierta medida, también invocarlos.

Carmen Domínguez y Fanny Tur. / J.A.Riera

Un pasaporte para Mallorca y otros crímenes

«El Arxiu nació con el material de la antigua Universidad y la Curia», comenta Fanny Tur, su directora. La Universidad era el equivalente al Consell Insular hasta que fue disuelto por Felipe V en 1715. La Curia, en cambio, era el tribunal de justicia. La mayoría de documentos que hay restaurados pertenecen a los expedientes de los juzgados de primera instancia e instrucción de Ibiza, de 1831 a 1947. Pero antes, hay un documento que me llama la atención: es de 1815 y, al lado de un sello del rey Fernando VII -de infausto recuerdo- leemos ‘Para pobres de solemnidad’ y se refiere a un tal Miguel Antonio Rodríguez.

«En esa época existían los certificados de ‘pobres de solemnidad’ que te permitían acceder a algunos recursos asistenciales», explica Fanny Tur: «En esa época, por ejemplo, para ir a Mallorca o a Valencia te exigían que te sacaras el pasaporte y eso costaba dinero. Con el certificado de pobre de solemnidad lo podías obtener gratis».

Pero el festival empieza cuando ojeamos los expedientes judiciales. Vemos un procedimiento criminal del año 1852 contra un vecino por ‘delito de desacato cometido en la persona del alcalde de Sant Carles’. «Delito de desacato quiere decir que, seguramente, a uno se le calentó la boca y le dijo tros d’ase al alcalde», resume Tur.

En 1854, ese mismo juzgado abre una diligencia para averiguar si ‘la muerte de Antonio Riera Curt ha sido casual o ejecutado por mano violenta’. «Seguramente a la familia le pareció que las circunstancias de la muerte de Antonio Curt habían sido sospechosas y pidió una investigación», comenta la directora del archivo. «¿Y al final qué pasó? ¿Fue un asesinato o no?», le pregunto. «Pues no lo sé. ¡Solo hemos restaurado el documento! ¡Otra cosa es leérselo!».

De raptos, locura y deshonras

Fanny Tur sí que se ha leído otros muchos expedientes, que ha aprovechado tanto para sus artículos semanales en Diario de Ibiza como para documentar sus libros, como el de ‘Epidèmies. Ibiza i Formentera, 1799-1930’. Sobre procedimientos criminales, Tur cuenta otra historia fascinante: «Hasta el siglo XVIII, y lo sabemos porque consta en los expedientes judiciales de la época, antes de levantar un cadáver, había que preguntarle tres veces si realmente estaba muerto. Si no respondía, entonces se le declaraba muerto oficialmente. Es una costumbre que hasta no hace mucho todavía estaba vigente en Andorra».

Aquí no solo hay expedientes judiciales, hay también expedientes para acreditar que se es hijo único, para pedir la incapacitación de alguien, o informes psiquiátricos para determinar la reclusión definitiva de alguien en el manicomio de Mallorca. Tengo entre las manos un documento que me estremece, y es el informe de 1929 en el que se declara demente a la joven Catalina Prats Torres, de solo 19 años, quien supuestamente padece ‘manía aguda’. Un papel que equivale a una sentencia de muerte.

Alguna de la documentación restaurada. / J.A.Riera

«Esto es el retrato de una sociedad», prosigue Fanny Tur, «encontramos muchos expedientes por maltratos a mujeres y violaciones. Pero con el lenguaje de la época, claro. Se dice que se ha ‘deshonrado’ a una mujer. También existía un delito que se llamaba ‘palabra de matrimonio no cumplida’, que es cuando un hombre mantenía relaciones sexuales con una mujer soltera a cambio de una promesa de matrimonio que después no cumplía. En cualquier caso, la mujer lo tenía mal, porque para convencer al juez debías demostrar y aportar testimonios de que eras una mujer decente, algo así como que nunca salías de casa sola».

Tampoco faltan los expedientes sobre los raptos por amor o fuites, que el funcionario de justicia solía traducir como ‘huidas’: «Muchas veces el escribano del juzgado es de la península, no entiende el catalán, y en los papeles señala que tal testimonio lo hace ‘en el lenguaje del país’», explica Tur.

La directora del Arxiu señala también con orgullo que tienen muchísimas consultas, que atienden multitud de correos electrónico, y que la mayoría de visitas no son físicas sino a través de su web: «Gracias a las nuevas tecnologías no hace falta venir en persona para ser usuario del Arxiu».

Joan Antoni Bonet consulta documentos notariales del siglo XVIII. | J.A.RIERA

Consultado y valorado

Usualmente, las peticiones no suelen ser sobre los expedientes judiciales -excepto cuando se acerca por aquí el escritor Toni Montserrat-, sino que están más relacionadas con búsquedas relacionadas con los orígenes de la familia, o registros notariales que documenten una propiedad. Este es el motivo que ha empujado a Joan Antoni Bonet a acercarse al Arxiu para consultar unos legajos del siglo XVIII.

«Estoy siguiendo las propiedades de una familia de Santa Eulària. Compraventas, transmisiones patrimoniales, todo eso. En el registro de la propiedad los documentos más antiguos son de 1870, y por eso he venido aquí», comenta Bonet, quien confiesa que esta documentación es aburridísima, pero quien no se distrae es porque no quiere: «Ves cómo van cambiando las leyes. Hay constancia de esta familia hasta el siglo XVI. ¡Tengo trabajo todavía!».

«Es un orgullo que la gente venga al Arxiu Històric, que es de todos», comenta satisfecha Fanny Tur, «pero nunca se hace suficiente para darle visibilidad. Es importante que la gente sepa que existimos». Pues por nuestra parte, que no quede.

Nuevas aportaciones a un amplísimo fondo artístico

El Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera ha celebrado este martes el Día Internacional de los Archivos con una jornada de puertas abiertas desde las nueve de la mañana hasta las 21 horas, en la que el público tiene la oportunidad de contemplar tres recientes adquisiciones del fondo pictórico del Archivo que se exponen por primera vez. Se trata de ‘Tertúlia’, un dibujo original de Erwin Broner; una pintura de Ferrer Guasch de la fachada de la iglesia del Hospital, en Dalt Vila, donada por Gregory Lunt a través de Cati Verdera; y el dibujo ‘Al·lota eivissenca’ obra de Laureà Barrau, adquirido recientemente a través de una subasta.

La muestra se ha completado con otras donaciones y adquisiciones, algunas recientes y otras que son de años anteriores, pero que nunca se habían expuesto al público. Se trata de dos óleos de Pelegrí sobre el barrio de sa Penya pintados en la década de 1930, una acuarela de Watson sobre la Plaça de Vila a mediados del siglo XX, y un retrato femenino de Leslie Grimes. «Son piezas singulares porque muchas de ellas nos muestran cómo era Ibiza en esa época», ha explicado la directora del Arxiu, Fanny Tur, durante la presentación.

Tur también ha destacado la importancia de los fondos artísticos del Arxiu Històric: «Esto que se ve hoy es solo una pequeña muestra. Tenemos hasta 200 dibujos de Broner, cuarenta de Hermann Bruck y piezas de ‘Gabrielet’, Tur Costa, Pomar, Carloandrés, Frank el Punto… Es una colección muy importante».

Además, gran parte de la documentación que posee el Arxiu se puede consultar a través de su web. Así, como destaca el Ayuntamiento de Ibiza, se trata del único archivo de todo Balears que tiene todo su fondo de prensa antigua digitalizado y consultable en red, y el que tiene más documentación digitalizada y volcada.