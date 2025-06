Una colección que «revive la libertad» gana Futur Adlib 2025

«Revivir la libertad de que uno se vista con las pintas que le den la gana y transmitir alegría». Natalia Martínez Nieto es la ganadora del certamen de jóvenes diseñadores de Ibiza, Futur Adlib 2025. Tan solo han pasado unos pocos minutos desde que se la anunciase como vencedora de la competición de este año de la mano de ‘Balearic’, «una colección con ropa que parece frágil, pero que realmente tiene mucha potencia», según indica la propia protagonista de la jornada. A pesar de ello, Martínez, todavía emocionada por lo vivido hace escasos instantes, tiene claro a qué va a destinar el premio, un cheque por valor de 2.750 euros: «Voy a comprar más telas y más hilos y quizás una nueva máquina de coser».

La ganadora de Futur Adlib 2025, Natalia Martínez Nieto. / J.A RIERA

Martínez es nacida en Valladolid, aunque lleva muchos años residiendo en la isla. Precisamente, «Ibiza es la fuente de inspiración de ‘Balearic’», según indica, con enorme felicidad, la simpática vencedora, que agrega: «En la colección que he presentado hoy [ayer para el lector] me he acordado de ese momento en el que crucé la orilla y llegué aquí. Cuando estás aquí, todo te sabe a mar. Este es uno de los motivos por los que he utilizado tantos tules en las prendas».

«Ha sido una decisión muy complicada». Son las palabras de Pablo Erroz, presidente del jurado y diseñador mallorquín, momentos previos a anunciar el nombre de la vencedora de Futur Adlib 2025, que, añade, «se ha impuesto por pocos puntos de diferencia sobre el segundo clasificado». La compleja deliberación final del jurado es una situación que no sorprende en exceso a Erroz, ya que incluso antes del comienzo de la pasarela y mientras cotilleaba algunas de las prendas de las seis colecciones presentadas, reconocía «el gran nivel de Futur Adlib 2025». Eso sí, Erroz tenía algunas preferencias que no relevó en la previa a la competición, celebrada en el patio exterior de la iglesia de Sant Miquel: «He visto dos o tres colecciones que me han gustado especialmente».

Una modelo desfilando. / J.A RIERA

En el jurado está también el diseñador ibicenco Luis Ferrer, quien también destaca «la excelente calidad de las colecciones presentadas» y reconoce que las nuevas generaciones le están dando «nuevas ideas para los diseños». Al margen de Erroz y Ferrer, el jurado lo integra la diseñadora Charo Ruiz de la firma Charo Ruiz, la diseñadora Antònia Riera Tur de Ibimoda, Eulàlia Guasch, representante de la sección de industria del Consell Insular de Ibiza, y Blanca Cerdán, en representación del Ayuntamiento de Sant Joan.

Inicio del concurso

La hora prevista para el pistoletazo de salida del desfile es a las ocho de la tarde. Con cerca de diez minutos de retraso empieza el certamen de la mano de la presentadora designada para esta edición. Se trata de la periodista de Real Madrid TV Cristina Gullón. Esta, tras «agradecer» a una de las diseñadoras presentes en la gala por el «hermosísimo» vestido que le ha confeccionado, explica los parámetros que tiene en cuenta el jurado: «Originalidad, creatividad, complejidad, inspiración, calidad de la confección, relación con la temática designada para Futur Adlib 2025 y los acabados». Este último parámetro es el más importante, tal y como confiesa Ferrer: «Parece una tontería lo que voy a decir, pero en lo que más me fijo en las prendas es en sus acabados».

Participantes

La joven diseñadora ibicenca Clàudia Alba con la colección ‘Mare’, Neus Guillén con ‘La flor que dorm a la neu’, la ya mencionada Natalia Martínez con ‘Balearic’, Matthew Francis Moncada con ‘Cracked’, Antonia Plasencia con ‘Es jardí de ca na Bes’ y Maria Francisca Rosselló con ‘Essència de Tanit’, son los seis finalistas que desfilan sus diseños sobre la tarima. Todas las colecciones tienen en común la inspiración en la tradición y cultura ibicenca, además del entorno, que se refleja a través de tejidos y materiales que evocan la arquitectura y el patrimonio de la isla.

Tras poco más de una hora de duración, se cierra el telón a una nueva edición. Los rostros de los finalistas evidencian alegría. No es para menos, ya que como mínimo, cada uno de ellos recibe un diploma acreditativo y un premio en metálico de 950 euros.