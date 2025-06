Los remedios de la abuela para evitar los molestos calambres nocturnos

Un calambre se refiere a la contracción involuntaria de uno o más músculos. Suele afectar la pierna, especialmente la pantorrilla, el muslo o el pie. Puede ocurrir debido a la falta de calentamiento durante el ejercicio, fatiga excesiva, falta de hidratación (más común en climas cálidos) o deficiencia de minerales. Estos son los remedios más efectivos para los calambres, según Sylvie Hampikian, farmacóloga especializada en medicina natural.

1. Jabón de Marsella en la cama

Este es quizás el remedio de la abuela más famoso para los calambres nocturnos. No existe confirmación científica, pero muchas personas que sufren de calambres avalan la eficacia del jabón de Marsella para aliviarlos. Se dice que este beneficio está relacionado con su riqueza en carbonato de potasio, que neutraliza la acidez responsable de los calambres. En la práctica, simplemente coloca un trozo de jabón (verde o crema) entre las sábanas o incluso debajo de la almohada (en un guante, por ejemplo) y déjalo ahí durante varios días. Algunas personas también lo frotan directamente sobre el calambre.

2. Vinagre de sidra de manzana, tres veces al día

El alto contenido de potasio y magnesio del vinagre de sidra de manzana es un activo para combatir la aparición de calambres y dolores. Se puede usar externamente, añadiendo 2 tazas de vinagre de sidra de manzana al agua del baño, o internamente, tomando una cucharadita de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua, idealmente 3 veces al día durante un mes.

3. Magnesio, como complemento alimenticio

Una deficiencia de magnesio puede causar espasmos musculares. Necesitamos aproximadamente 360 mg de magnesio al día. Este mineral se encuentra en cereales integrales, legumbres como las lentejas, alubias blancas y rojas, frutos secos como las nueces y las almendras, y el chocolate.

4. Aceite de árnica: descongestiona los músculos

El aceite de árnica , ya un remedio eficaz para moretones y golpes, es inigualable para calmar dolores y calambres gracias a sus propiedades relajantes, descontracturantes, analgésicas y descongestionantes. Aplique la preparación con un ligero masaje en la zona dolorida. También puede usarse como medida preventiva, por ejemplo, antes de entrenar, si tiene un músculo propenso a calambres y dolores.

5. Aceite esencial de gaulteria, un potente analgésico

El aceite esencial de gaulteria posee potentes propiedades antiinflamatorias y analgésicas contra el dolor muscular. Se usa diluido a razón de 15 gotas en 25 ml de aceite vegetal. Aplicar unas gotas en un masaje, una o dos veces al día. Pero tenga cuidado, el aceite esencial de gaulteria no debe ser utilizado por personas alérgicas a la aspirina o que estén tomando anticoagulantes. En este caso, utilice aceite esencial de jengibre oficinal o aceite esencial de eucalipto limón. No se recomienda el uso de aceites esenciales en mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni en niños menores de 7 años. Este consejo no sustituye la consulta de un médico o farmacéutico. Si los síntomas persisten o empeoran, consulte a su médico de inmediato.

6. Una taza de rooibos, un aliado anticalambres

También llamado té rojo, es una bebida caliente o fría muy rica en minerales: una taza de 200 ml aporta hierro, ideal para personas con anemia, potasio y magnesio, esenciales para la contracción muscular. Gracias a esta riqueza nutricional, el Rooibos es un gran aliado para calmar los calambres musculares y prevenir su reaparición.

7. Pasiflora, conocida por relajar el cerebro

Para un tratamiento a largo plazo, especialmente para los calambres nocturnos, la pasiflora es excelente: es un relajante muscular y se sabe que relaja el sistema nervioso. Tomar en macerado de glicerina: una cucharadita por la mañana y por la noche durante 20 días, especialmente si se requiere un esfuerzo físico considerable para evitar que estos dolores reaparezcan.

8. Aceite esencial de lavanda

El aceite esencial de lavanda ya era conocido por tratar dolores de cabeza y estrés, pero también es muy eficaz para aliviar calambres gracias a sus propiedades relajantes, miorrelajantes y analgésicas. Diluya de 30 a 40 gotas de este aceite esencial en 50 ml de aceite vegetal (oliva, girasol, macadamia, etc.) y aplique unas gotas de esta preparación en la extremidad dolorida. Frote para calentar el músculo dolorido y relajarlo.

9. Miel, rica en potasio

También en este caso, su riqueza en nutrientes (vitaminas del complejo B, magnesio, potasio, antioxidantes, etc.) ayuda a combatir los calambres. Tomar una cucharada de miel de acacia, más rica en potasio y magnesio, antes de cada una de las tres comidas principales durante 8 días.