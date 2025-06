Maria del Mar Bonet: «Sin la lengua propia, toda sociedad desaparece»

El pasado 27 de abril se cumplieron cincuenta años del concierto que ofreció María del Mar Bonet en el Olympia de París, una de las salas más prestigiosas de Europa y por la que han pasado artistas como Leo Ferré, Édit Piaf, Aretha Franklin, Raimon o Barbara, entre muchos otros que también grabaron sus actuaciones en forma de disco en directo. «Para mí», explica la propia Maria del Mar, «que apreciaba y mucho la canción francesa, fue un privilegio poder mostrarme en ese escenario, cosa que ocurrió gracias a la iniciativa del que era su director en aquel momento y que había ideado un ciclo titulado Chanson à liberté, en el que también se invitó a otros miembros del grupo Els Setze jutges».

De la sesión que ofreció la cantante mallorquina hace medio siglo quedó un documento fonográfico que, una vez editado se convirtió en un disco de larga duración que ahora se ha reelaborado a través de un proceso de digitalización avanzado, mejorando notablemente las mezclas y la calidad de reproducción. El producto se presentó ayer en Xocolat de Palma, en su doble formato, cedé y vinilo.

El trabajo discográfico, contiene, además de las canciones que la artista mallorquina incluyó en la primera edición, otras que, si bien se conservaban en las cintas originales grabadas el día del concierto, no fueron incluidas en la publicación original del disco, como por ejemplo Què volen aquesta gent? que en aquel momento fue censurada; pensemos que la dictadura daba sus últimos coletazos y que un año antes había sido asesinado Puig Antich. Además, se ha realizado una nueva selección y una ordenación diferente de las canciones, dando lugar a una producción que, respetando el recital original, «eleva la experiencia de escucha a un nivel superior», según explica Miquel Àngel Sancho, uno de los responsables de Blau, el sello que lanza esa nueva producción, quien añade que esta es «una forma excepcional de conmemorar el 50 aniversario de este memorable concierto en París».

Para la artista, en esta edición «no hay que buscar elementos nostálgicos, para ello, los que quieran revivir el pasado ya está el original. En esta producción», añade Bonet, «que no hubiera sido posible sin la dirección de Mateu Picornell, hemos intentado hacer nuevos los sonidos de hace cincuenta años, remarcar los que eran casi imperceptibles debido a las técnicas de la época y que ahora han mejorado muchísimo».

Defensa de la lengua

Preguntada la cantante sobre la situación que vive la lengua catalana en estos momentos en la isla, responde con contundencia: «No podemos bajar la guardia. Debemos seguir luchando para que el catalán tenga el lugar que le corresponde. Nunca habíamos imaginado que hoy, con Vox mandando y con el PP cogido de la mano, se diera un retroceso de tal calibre. Los dos partidos no aman su país, pues sin la lengua propia, toda sociedad desaparece». Bonet, que aprendió su lengua materna en casa porque en la escuela estaba prohibida, teme «volver a tener la sensación de que otra vez están los mismos enemigos».

«Nuestra lengua es nuestra alma. Si no existiera, no existiría este país. La lengua es una de las cosas más especiales que tenemos, que dice quiénes somos (...). Un país con varias lenguas es un país con una gran riqueza; no es política, es cultura», argumentó.

Paralelamente a esa edición, el ciclo musical Sons de nit ha programado una serie de conciertos que bajo el título 50 años de Olympia de París ofrecerá la cantante, acompañada por Toni Pastor en el laúd, Marc Grassas a la guitarra, Marko Lohikari al contrabajo, Benjamin Salom al violín y José Lloc a la percusiuón. Las sesiones tendrán lugar el 8 de julio en el Castell de Bellver de Palma y el 26 de agosto en el Teatre des Born de Ciutadella. Dos recitales que, para Ana Espina, una de las responsables del ciclo musical: «Brindarán la oportunidad única de revivir aquellas canciones en un formato renovado, con nuevos arreglos y una formación musical exquisita que acompaña a Bonet con delicadeza y profundidad».

Un poco de historia.

Vayamos a la hemeroteca y busquemos cómo informó Diario de Mallorca de tan importante evento. En la portada del mismo día 27 de abril, con fotografía firmada por Toni Catany, se anunciaba el concierto de esta manera: «La mediterránea Maria del Mar Bonet. Hoy actúa en el Olympia parisino». Para después señalar que «con su actuación de hoy en el Olympia parisino, Maria del Mar Bonet alcanzará un prestigio internacional que le llega gracias a su calidad interpretativa de temas populares arraigados en nuestro floklorfe insular». En páginas interiores, Andreu Manresa publicaba una extensa entrevista con la cantautora.

Dos días después, el 29 de abril, con foto incluida, Diario de Mallorca recogía la noticia del evento de esta manera: «Como un auténtico éxito puede considerarse la presentación de la cantante mallorquina Maria del Mar Bonet en el ‘santa santorum’ de la música ligera europea, el Olympia de París» (…) «Las interpretaciones fueron recogidas en una grabación en directo para integrarlas en un disco de larga duración que saldrá próximamente al mercado». Curiosamente, en la misma página de aquella edición periodística aparecía una entrevista con el que sería gran estudioso de la música de la artista mallorquina, Joan Manresa, también firmada por Andreu Manresa.