Los concursos de dibujo y escritura balear más ibicencos

El centro cultural de Can Ventosa acoge la entrega de premios que el Parlament balear otorga a los alumnos de sexto de Primaria de Ibiza ganadores de la vigesimoprimera edición del concurso de dibujo ‘Un Parlament per a tothom’ y de la decimoctava edición del certamen de expresión escrita ‘Valors i Parlament’. En una mañana repleta de emociones, asiste el presidente del Parlamento autonómico, Gabriel Le Senne, que a pesar de que será juzgado por un delito de odio, logra evitar a los medios para no tener que hacer declaraciones al respecto.

«Un año en el que el alumnado de Ibiza ha tenido una elevada participación». Con estas palabras, Le Senne expresa su satisfacción al hablar sobre el papel que los estudiantes de Ibiza han jugado en ambos concursos autonómicos. Este 2025, los participantes locales han presentado 380 dibujos y 309 redacciones, mientras que en 2024, se entregaron 362 dibujos y 218 trabajos de expresión escrita.

La entrega de premios tiene una duración de aproximadamente una hora. En total, son diez los chicos y chicas galardonados. Eso sí, una de los principales protagonistas de la jornada es Nerea Legorburu Tur, del colegio S’Olivera de Puig d’en Valls. Es la primera afortunada en subir al escenario, con un tanto de timidez, de Can Ventosa para recoger, a manos de Le Senne, el diploma que la acredita con el segundo premio en la categoría balear de ‘Un Parlament per a tothom’. Legorburu es la única participante local que en esta edición ha recibido un premio a escala balear.

Cada uno de los premiados recibe la efusiva ovación del resto de asistentes a la ceremonia. El potente ruido ocasionado por los aplausos y los gritos,en la mayor parte de los casos ininteligibles, desencadenan una gran fiesta. Este ambiente saca de quicio a más de una profesora presente en el acto: «Dejad de hacer tanto ruido», exclama una maestra a un grupo de alumnos.

Maria Tur Marí, del colegio l’Urgell de Sant Josep y Carlota Marí-Mayans Gómez, del colegio Sa Real de Vila, reciben el primer y el segundo premio en las modalidades del certamen en Ibiza de ‘Valors i Parlament’. En este, hay también dos terceros premios: Chloe Soares Cavalcante, del colegio Sa Graduada de Vila y Alba Ribas de la Torres, del colegio Can Bonet de Sant Antoni.

Premios de dibujo

Àlex Juan Fernández, del colegio Sant Antoni, y Lucía Feit Álvarez, del colegio l’Urgell, son los autores de los dos mejores dibujos presentados en la disciplina de dibujo. En esta categoría, también hay dos terceros premios: Jiaer Huang, del colegio Santíssima Trinitat de Sant Antoni y Laia Sánchez Arrurir, del colegio Can Misses. A ello, hay que sumarle el galardón por la originalidad. Este recae en manos Emma Magraye Rueda, del colegio Puig d’en Valls.

La ceremonia concluye con un pequeño tentempié en la entrada de Can Ventosa. Los chicos y chicas cogen un paquete de galletas Quely. Lo hacen mientras observan algunos de los dibujos expuestos.