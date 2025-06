Felipe VI entrega las becas de la Fundación La Caixa: "En España nos hace falta vuestro talento"

Un total de cien universitarios y universitarias han recibido este miércoles las becas de posgrado para estudiar en el extranjero que otorga la Fundación La Caixa y que ha entregado el rey Felipe VI en Madrid. El programa, que cumple 43 ediciones, tiene como objetivo fomentar el talento y la excelencia de los estudiantes mediante la ampliación de su formación en diversas universidades y centros de investigación del mundo.

Durante su intervención en el CaixaForum de la capital, el rey ha señalado la importancia de la excelencia de estas becas a las que llegan “no solo por un currículum académico sino también por otras cualidades” y ha trasladado a los estudiantes su deseo de que “no solo seáis excelentes sino que irradiéis en vuestro entorno mucho más que conocimiento, sino experiencia, apoyo humano y contribución al bien común de la sociedad”.

Por último, ha apuntado que “en España nos hace mucha falta vuestro talento. Viajad, aprended, haced acopio de experiencias maravillosas y en la medida de lo posible volved" ya que "con vuestro talento y vuestras capacidades seremos un país mejor”.

Al acto ha asistido Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que obtuvo en 2007 una de estas becas para implementar sus estudios en la New School for Social Research de Nueva York.

El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, ha tomado la palabra en la ceremonia para poner en valor el programa de esta entidad: “Estamos hablando de un programa veterano que inicia su actividad en 1982 y que actualmente cuenta con una comunidad de más de 6.000 personas que han podido ampliar sus estudios” en otros países.

Dirigiéndose a los becados, ha subrayado la diversidad de procedencias de los estudiantes que han “nacido en 33 provincias distintas" y ha destacado que una de las novedades de este año es que “por primera vez en la trayectoria del programa un becario llevará a cabo sus estudios en Islandia”.

Fainé está convencido de que los estudiantes elegidos son, además de excelentes en sus respectivas áreas de conocimiento, “buenas personas, personas íntegras, con valores como la empatía, la generosidad, la humildad y la solidaridad”. “Nuestros becarios son una fuente de inspiración para los que les rodean y un referente de presente y de futuro”, ha concluido.

El presidente de la Fundación La Caixa ha mostrado su convencimiento de que “la creatividad y la innovación florecen justo cuando se fusionan conocimientos e influencias de distintas potencias y por eso tenemos grandes perspectivas y esperanzas en nuestra industria”, ha explicado a los becados y becadas.

Becas

El programa de posgrado para estudiar en el extranjero de la Fundación La Caixa ha otorgado un total de cien becas, de las cuales 82 están destinadas a estudios de máster, 17 de doctorado y una para estancia de investigación. De ellas, 71 son para Europa, 27 para Estados Unidos y dos para Japón.

A esta edición se han presentado más de mil solicitudes elegibles para cursar los estudios de posgrado en el extranjero, unas ayudas que se han otorgado en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes han tenido que superar una primera fase de evaluación por medio del sistema de peer review (evaluación por parte de expertos con competencias similares) y aquellos candidatos que han recibido las mejores cualificaciones son convocados a una entrevista personal.

Las universidades que más becarios reciben son la University of Cambridge (12), la University of Oxford (9), la London School of Economics and Political Sciences (6), la Columbia University (6) y la ETH Zürich (5).