Luke Evans, Samantha Vallejo-Nágera y China Suárez, entre los invitados a los Premios Ray Of Light en Ibiza

Ibiza fue el escenario este sábado de la primera edición de los Ray of Light Awards, en una gala celebrada en el Teatro Pereyra que contró con la participación de estrellas como el actor Luke Evans, que entregó el Ray of Light Award, la actriz argentina China Suárez y su novio el futbolista Mauro Icardi, y la televisiva Samantha Vallejo-Nágera, que actuó de maestra de ceremonias.

Estos premios se enmarcan en el festival internacional multimedia ROLA, celebrado en la isla del 29 al 31 de mayo de 2025. Un encuentro inspirado en la memoria del actor Ray Stevenson (1964-2023), que tuvo una relación muy especial con Ibiza.

Creadores multimedia

El objetivo de estos galardones es reconocer a creadores multimedia que, "mediante formatos como largometrajes, cortometrajes, documentales, animaciones o contenido web, apuestan por narrativas de impacto positivo que desafían el orden social actual y promueven el progreso, la conexión humana y una visión optimista del futuro", según los organizadores.

En el discurso de apertura, Elisabetta Carracia, viuda de Ray Stevenson, recordó la figura de su marido y lo que Ibiza significaba para ambos. Compartió con los presentes el origen de estos premios, afirmando: “Hay que hacer algo cada año para honrar a Ray, y hacerlo bien”.

Los proyectos que han sido premiados, entre más de 400 candidaturas son:

Ray of Light Award: Reconoce el contenido más innovador y trascendental que inspira e imagina un nuevo mundo: 'The Heart revolution' (Benedikt SP Just) y 'The Twelve' (La Ciel Foundation).

Gaia Award: Honra contenidos que celebran la esencia y el papel de la mujer en la sociedad: 'Unmuted: Child Brides' (Dena Hysell-Cornejo, Gil Marsden).

Youth Award: Otorgado al contenido más inspirador producido por creadores menores de 25 años, dando voz a las generaciones más jóvenes: 'Entropy' (Bamdad Aghajani, Arian Navabi).

New Generation Award: Enfocado en contenido que inspira y empodera a niños y adolescentes, fomentando su desarrollo y creatividad: 'Parallel' (Majid Farzolahi.

El jurado ha estado formado por nombres de prestigio como el de la actriz Rosario Dawson y Ammar Kandil, fundador del fenómeno empoderador 'Yes Theory'.