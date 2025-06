José Antonio Fernández, ‘in memoriam’

Siempre he pensado que la vida es un camino, en ocasiones difícil de recorrer, dejando unos pisadas y señales imperceptibles, y surcos o rastros extremadamente marcados otros.

Mi padre ha llegado ya al final de su camino y lo ha hecho con prudencia, pero dejando huella, discreta pero apreciable, especialmente hacia aquellas personas que han compartido parte de su vida.

En su itinerario ha tenido presente en todo momento a su familia.

Ha sido un buen padre: acompañó a mi hermana Carmen a Madrid en sus pruebas de acceso al INEF (desde la grada acabó con agujetas) o me ayudó con las matemáticas en las pruebas de Selectividad que tenía en Valencia.

Fue «taxista», «corredor de bolsa» y soñó con ser portero (y escribo soñó, porque se cayó varias veces de la cama imaginando que era el guardameta de su querido Atlético de Bilbao).

Cuidó de sus nietos: Jesús, Álex y Marlon, a los que llamaba cariñosamente bichos y formó un tándem casi perfecto con mi madre, Juana María, a la que quiso y ha querido hasta el final.

Funeral Hoy en la iglesia de Santa Cruz La iglesia de Santa Cruz de Eivissa acoge este lunes por la tarde, a las 19.30 horas, el funeral por José Antonio Fernández Oliver.

Sus compañeros de estudios, de trabajo, de dominó (a los que reñía en más de una ocasión si jugaban mal) han formado también parte de este recorrido, familiares y amigos que nos han hecho sentir que mi padre era una gran persona.

Papá, has finalizado tu última etapa, y no lo has hecho solo.

Quiero agradecer a aquellas personas que te han acompañado en este tramo, el definitivo…

Regina, gracias por tu esfuerzo y entrega. Gracias Yose y Miguel por vuestra paciencia… (ya nos conocéis) y gracias, de corazón, a todo el personal de la Residencia Reina Sofía que ha facilitado con su dedicación y cariño que el final de este camino lo recorriera relajado, querido y acompañado.

Gracias a todos.