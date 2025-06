Miles de gallegos marchan contra las celulosas de Ence en Pontevedra y Altri en A Ulloa

Miles de gallegos marchan la mañana de este sábado desde las Alamedas de Pontevedra y Marín para exigir un nuevo modelo industrial, sostenible y compatible con el territorio. “Nin Ence na ría nin Altri na Ulloa” es el lema de esta movilización conjunta convocada por la Asociación Pola Defensa da Ría da Pontevedra (APDR) y las plataformas en Defensa da Ría de Arousa y Ulloa Viva.

Autobuses procedentes de distintas localidades de Arousa y el Val da Ulloa, así como de Melide, Vila de Cruces y Arzúa trasladaron hasta la Boa Vila a una parte de los manifestantes. A mayores, nutren la masiva movilización integrantes de asociaciones como Greenpeace, Adega, la Plataforma contra la Mina de Touro o Ecoloxístas en Acción, así como sindicatos como la GIG y UGT, colectivos de senderistas y pescadores etc.

“Polo noso río e a nosa auga”, “Eucalicia”, “Máis fragas e menos plantacións” o “A terra non se vende” son algunas de las pancartas que pueden leerse en la marcha. También “Altri non” o “A Xunta é responsable de deixar morrer a ría de Arousa”.

Antón Masa, presidente de APDR, destacó que, por primera vez, se trata de una movilización conjunta y unitaria convocada por tres colectivos que encabezan la lucha por la salida de Ence de la Ría de Pontevedra y la paralización del proyecto de macrocelulosa en Palas de Reis. “Es lo más importante de esta manifestación de hoy”, afirmó, “la unidad de acción es fundamental” y se mantendrá “incluso aunque desaparezca la posibilidad de instalar Altri” en A Ulloa, hasta que Ence salga de Lourizán.

Pilar Naveira, presidenta de la Plataforma Veciñal Ulloa Viva, agradeció el apoyo colectivo “para decir que no queremos otra celulosa en Galicia”. Reclamó un país libre de estas industrias y señaló que tanto Ence como Altri “representan un modelo económico trasnochado, que destruye el territorio, precariza el empleo y pone en riesgo la salud, la biodiversidad y el futuro de las próximas generaciones”.

Recordó que las comarcas de Pontevedra y A Ulloa “comparten heridas: la ría de Pontevedra fue sacrificada hace décadas para la instalación de Ence, con un impacto que hoy seguimos sufriendo. No permitiremos que esa historia se repita en A Ulloa, con una macrocelulosa impuesta por Altri y avalada por la Xunta, sin consenso social ni garantías ambientales”.

Pidió a los impulsores y defensores de este proyecto industrial que “retrocedan, recalculen y rectifiquen porque aún están a tiempo de ponerse a la altura de la marea de dignidad gallega que hoy aquí, una vez más, está hablando”. El río Ulla, recordó, “no es una cloaca industrial, es fuente de vida para miles de personas, así como la base de sectores productivos sostenibles como la agricultura, la ganadería, el marisqueo y el turismo vinculado al Camino de Santiago”.

Reiteró que el modelo económico que nos merecemos los gallegos “no pasa por la contaminación, sino por la puesta en valor de nuestros recursos, por los empleos limpios y el cuidado del medio natural”.

Los maniestantes marchan por la autovía de Marín. / Gustavo Santos

Avanzó que los opositores a este proyecto “seguiremos en las calles, en los tribunales y donde haga falta para impedir este despropósito”, defendiendo un futuro sostenible y digno para Galicia.

Por su parte, Alfredo Otero, bateeiro y portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, destacó que “es un orgullo formar parte de esta manifestación con nuestros hermanos de la ría de Pontevedra y de A Ulloa, porque estos proyectos solo se pueden combatir desde la unidad”.

La ría de Arousa, subrayó, “es la gran despensa de Galicia” y está amenazada por la macrocelulosa en la cabecera del Río Ulla y que verterá “más de 60 toneladas diarias” de productos químicos en los 30.000 millones de litros que evacuará al embalse de Porto de Mouros. Esos residuos “van a llegar a la ría de Arousa, que da empleo a entre 15.000 y 20.000 personas aproximadamente entre puestos directos e indirectos”.

Autobuses procedentes de distintos puntos del interior trasladaron a los opositores al proyecto de Altri. / Gustavo Santos

Frente a esta cifra, “los puestos de trabajo de Altri y de Ence, comparados con los que puede generar una ría sana, son insignificantes, auténticamente insignificantes”.

Entre los participantes, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que “escuche el clamor que hay en Galicia tanto para que Ence salga de la ría de Pontevedra como para evitar esa bomba ambiental que quieren colocar en el corazón de nuestro país, esa bomba ambiental que es la macrocelulosa de Altri”.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontó, el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernádez Lores, y la senadora Carme da Silva, entre los nacionalistas que participan en la marcha. / Gustavo Santos

En su opinión, Alfonso Rueda “lo único que está demostrando es que no es capaz de atraer proyectos innovadores, que sean realmente sostenibles, de futuro, y lo único que nos ofrece son las macrocelulosas del siglo XX”.

Lamentó que “en 1963 impusieron Ence en Pontevedra y ahora, en pleno 2025, nos quieren imponer Altri en el corazón de Galicia… Lo que queremos es industria del futuro, empleo sostenible, que cuide nuestro medio”.

“No queremos ser”, añadió, “el lugar donde se instalen las empresas que no quieren en Portugal, donde “tras 2017 decidieron que no podían seguir con esos proyectos de celulosas que estaban llenando su país de eucaliptos y Altri quiere venir a Galicia a hacer lo que no le dejan hacer en Portugal. No queremos que ese atentado ambiental se instale en nuestro país”.

Numerosos manifestantes denuncian "la eucaliptización" de Galicia. / Gustavo Santos

Al igual que momentos antes el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, Pontón aseveró que “vamos a dar la batalla desde el punto de vista político, legal y también desde el punto de vista social” para liberar a Galicia de esos proyectos que “hipotecan nuestro futuro”.

Entre los políticos participantes, también la senadora nacionalista Carme da Silva, el ex diputado socialista Guillermo Meijón, y el portavoz del grupo municipal del PSOEdG en Pontevedra, Iván Puentes.

Tras marchar por la autovía de Marín, los manifestantes procedentes de la Boa Vila y de Marín se concentraron ante la fábrica de Ence en Lourizán, donde los representantes de las tres organizaciones leyeron el manifiesto conjunto.

Posteriormente, se celebrará un xantar colectivo en la Alameda de Pontevedra, con el que se cerrará la movilización.