Prohens: "A mi yo de 19 años, cuando me diagnosticaron, le diría no tengas miedo"

El cortometraje ibicenco ‘Hoy no es siempre’ se presentó este jueves en Palma en el acto ‘Navegando Juntos la Esclerosis Múltiple’, en una emotiva conmemoración del día mundial de esta enfermedad que contó con la participación de la presidenta del Govern balear Marga Prohens, que convive desde hace años con ella. Tras la proyección del vídeo, que se mostró por primera vez en el Teatro Pereyra de Vil el pasado diciembre, Prohens explicó la repercusión que tuvieron sus declaraciones en relación con su diagnóstico de esclerosis múltiple, en la prensa de toda España, algo que no se esperaba, ni siquiera en su propia familia. "A mi yo de 19 años, cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple, le diría que no tenga miedo" aseguró Prohens.

Marga Prohens, emocionada tras la proyección.

Presentado por la actriz gallega Cristina Maró, el acto se celebró en la sala Aljub del Museo Es Baluard de Palma, y estuvo también acompañado de un coloquio donde intervinieron Ana Vide, embajadora de la Moda Adlib ibicenca, que además interpreta y coproduce el cortometraje, Ana Olivia Fiol, productora ejecutiva del mismo en Pauxa Films, y la cantautora argentina residente en Eivissa Malén Baracco, en cuya experiencia vital se inspiró la guionista y directora, Carmen Vidal, para dar vida al personaje que en ‘Hoy no es siempre’ se enfrenta a un diagnóstico de esclerosis múltiple.

Ana Olivia Fiol y Ana Vide, durante el coloquio.

El impulso inicial para que Ana Vide y Ana Olivia Fiol se lanzaran a producir este cortometraje nace en su amiga Estefanía Serra, que fue diagnosticada con solo 13 años. Les une una amistad que se remonta a párvulos, y aunque siempre habían querido ayudar a dar visibilidad a esta enfermedad desde sus profesiones, no fue hasta 2022 que decidieron unir fuerzas y empezar a hacer realidad lo que se ha convertido en ‘Hoy no es siempre’.

Experiencias personales

Durante el acto, otras personas afectadas de Esclerosis Múltiple pudieron compartir sus experiencias junto a Marga Prohens, como Raquel Martínez, patinadora artística e Isabel Gayá, presidenta de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple. El acto se cerró con la presencia del cantante del grupo musical Self Service, Dani Castro, quien también habló de su diagnóstico de esclerosis múltiple que le llegó cinco años atrás, perdiendo la visión de un ojo.

Seguidamente interpretaron, por primera vez, la canción ‘Mil Caras’, inspirada en esta enfermedad neurodegenerativa, y que se lanzó este viernes para ayudar a recaudar fondos para la investigación en esclerosis múltiple. La canción ya está disponible en las principales plataformas.