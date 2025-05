Dominar el inglés no depende de que el profesor sea nativo: "Es un mito heredado del pasado"

Casi el 20% de los alumnos entre 15 y 16 años tienen un nivel bajo de inglés, según las últimas pruebas de competencias básicas en Catalunya. Que los estudiantes aprendan bien el idioma extranjero depende de muchos factores. Las familias están convencidas de que un profesor nativo dispara el aprendizaje. Sin embargo, todos los expertos consultados, desde academias privadas hasta docentes de la educación pública, lo niegan. También el British Council, organismo internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y la educación. “Estamos delante de una falsa creencia heredada del pasado. Hoy sabemos que la teoría del profesor nativo es un falso mito. La calidad de la enseñanza del idioma no depende del origen del docente sino de su excelencia pedagógica”, asegura Andrew McMullen, responsable del proyecto Teaching Excellence del British Council.

"Los jóvenes, cuando comiencen a trabajar, tendrán reuniones con profesionales de todos los países, Alemania, India, Francia, China… Lo mejor para ellos es que sus actuales profesores les preparen para ese contexto" — Andrew McMullen, responsable del proyecto Teaching Excellence del British Council

La comunidad docente aplaude que la institución que depende del Gobierno británico eche por tierra el falso mito de los nativos. Sin embargo, los profesores recuerdan que el inglés sigue siendo una asignatura pendiente entre los escolares a pesar de que cada vez la asignatura se imparte antes. El porcentaje de alumnado de segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) que estudia una lengua extranjera ha aumentado casi cinco puntos en la última década, según la reciente estadística de enseñanza de lenguas extranjeras del Ministerio de Educación y FP. En el curso 2013-2014, el porcentaje era del 79,9% mientras en el año académico 2023-2024 pasó a un 84,5%.

Asignatura compleja

La comunidad docente reconoce que, al contrario de lo que pasa con otras materias escolares, aprender bien el idioma y tener destreza oral y escrita exige mucha exposición o inmersión. “Tenemos que ser autocríticos, pero no todo es responsabilidad nuestra. El inglés es una asignatura compleja y las familias saben que con el horario lectivo no es suficiente. Por eso, acuden a academias, a las que apuntan a sus hijos e hijas a edades muy tempranas”, explica Paco Benítez, profesor de inglés en un instituto de Castellón. Su opinión es mayoritaria entre docentes y familias. Sin embargo, hay profesionales como Mar Vázquez, profesora de inglés en el instituto La Senda (Getafe, Madrid), que asegura que sus alumnos, sin llegar a ser bilingües, terminan la secundaria con un nivel de inglés muy aceptable sin necesidad de docencia privada o estancias en el extranjero.

"Los docentes tienen que preparar al alumno para situaciones reales. Un buen profesor es un profesional capaz de enseñar y de motivar, su origen no importa" — Deni Savvidou, jefa de estudios en el British Council de Madrid

El atragantamiento del inglés no se da solo en las escuelas sino que persiste a lo largo de la vida y sigue siendo una de las principales barreras para acceder a un empleo. Uno de cada tres vacantes no se cubre por el bajo nivel del idioma extranjero, según las estadísticas de Adecco y Randstand. Las nuevas generaciones, añade el responsable del British Council, se van a enfrentar a un mundo laboral donde predomina un inglés global y diverso y no el ‘BBC English’, término que hace referencia a la histórica pureza idiomática y de acento de la televisión británica. “Los jóvenes, cuando comiencen a trabajar, tendrán reuniones con profesionales de todos los países, Alemania, India, Francia, China… Así que lo mejor para ellos es que sus actuales profesores les preparen para ese contexto”, asegura McMullen para echar por tierra el falso mito del profesor nativo.

Enseñar y motivar

Deni Savvidou, jefa de estudios del organismo británico en Madrid, añade que aprender inglés es mucho más que un asunto puramente académico y asegura que el enfoque comunicativo resulta básico en la enseñanza del idioma extranjero. “Los docentes tienen que preparar al alumno para situaciones reales. Un buen profesor es un profesional capaz de enseñar y de motivar, su origen no importa. En el aula, sus virtudes son otras, no haber nacido en una determinada ciudad”, concluye Savvidou. “Un buen profesor de inglés tiene que dominar el idioma, por supuesto, pero también saber enseñarlo”, añade MacMullen, que insiste que para que los alumnos no tengan atragantado el inglés es necesario motivarles y ofrecerles experiencias positivas. “El acento es un capítulo importante, pero no se trata de imitar un acento concreto. Es más, la realidad es que no existe el acento ideal. Solo en Reino Unido tenemos decenas de variaciones. La pronunciación tiene que ser correcta, pero lo importante es la inteligibilidad”, resumen los responsables del British Council.

"Lo único que marca la diferencia en el dominio del inglés es la inmersión, no el origen del profesor" — Niccolo del Monte, director general de Education First España

“Saber enseñar inglés es lo relevante, no si eres nativo”, corrobora Niccolo del Monte, director general de Education First España (EF), empresa privada de educación internacional. “En las mejores universidades anglosajones no se juzga por tu origen sino por tu manera de enseñar. Como docente de inglés, es vital que dispongas de material correcto y una buena estructura de clase para que sepas enganchar a tus alumnos y alumnas”, concluye el experto, que asegura que lo único que marca la diferencia en el dominio del inglés es la inmersión. De ahí que pida a las administraciones que copien lo que están haciendo los gobiernos escandinavos, francés y mexicano: ofrecer ayudas económicas a estudiantes para estancias en el extranjero.

Dos profesores de institutos públicos, Paco Benítez (Castellón) y Mar Vázquez (Madrid), se muestran completamente a favor de desmontar el mito del profesor nativo. “¿Qué inglés es el bueno?”, comenta con ironía Vázquez, que asegura que la falsa creencia sigue en pie porque muchos padres y madres, especialmente los de la generación EGB, tuvieron en su día docentes con un nivel mediocre inglés e idealizaron a los nacidos en países anglosajones. Sin embargo, ambos profesionales difieren a la hora de analizar el nivel de inglés de los escolares.

Benítez, secretario del Observatori Crític de la Realitat Educativa (OCRE), asegura que el nivel que se consigue solo con el currículo escolar es limitado. “Aprender bien inglés exige mucha exposición, algo que no ocurre con otras asignaturas. Además, el contexto no ayuda. En España no estamos tan familiarizados con el inglés. Por ejemplo, seguimos viendo las películas dobladas”, analiza el responsable de OCRE, que está organizando para octubre un congreso en Sevilla sobre los retos de la escuela en el siglo XXI y la recuperación de la educación como ascensor social.

"En las academias se aprende más porque hay menos alumnos y todos tienen mucho interés por aprender y un nivel parecido" — Paco Benítez, profesor de inglés en un instituto de Castellón

Nivel bajo y grandes brechas en el aula

Benítez explica que, en los dos primeros cursos de ESO, hay alumnos que tienen un buen nivel porque sus padres son nativos o porque tienen clases particulares. Otro puñado de chavales tienen un nivel normal. Sin embargo, la mitad de la clase tiene un inglés muy pobre y son incapaces de decir una frase simple. “Van unos cuatro cursos por debajo de lo que deberían. Tendrían que recibir apoyo, pero no lo tienen porque no se dedican recursos suficientes”, se lamenta. Benítez deja claro que, al contrario de lo que sucede en un aula de primaria o secundaria, en una academia todos los alumnos de la clase tienen un nivel similar, algo que facilita la tarea al profesor, que, además, tiene muchos menos estudiantes en cada clase. “Otro factor importante es que todos los que están y pagan clases particulares están ahí para aprender”, concluye.