Opening de UNVRS: Un ovni y djs abren las puertas de un nuevo universo

Humanoides. Láseres. Juegos de espejo. Un laberinto. Es lo que se encontraron la noche del viernes (o la madrugada del sábado, depende de la hora a la que llegaran) los invitados al opening de todos los openings: la primera noche de [UNVRS]. El bautizado como hyperclub abría sus puertas con una noche que se alargó hasta el mediodía. Doce horas de experiencia en el que algunos no pudieron apenas parpadear. No querían perderse ni una sola de las sorpresas y rincones de un espacio que para algunos era nuevo, pero que, para muchos otros, era un viejo conocido completamente renovado.

Y es que muchos no podían evitar recordar con nostalgia, mientras cruzaban los umbrales del nuevo universo de la noche de la isla, las madrugadas en Privilege y, aún antes, en Ku. Una nostalgia que quedaba fulminada al atravesar el portal a la nueva dimensión.

«Crear el club más impresionante y complejo del mundo». Esa era la intención de Yan Pissenem (propietario, fundador y CEO de The Nifht League, responsable de este proyecto), que en los últimos meses ha estado pendiente de cada uno de los millones de detalles del nuevo club, en el que ayer se dieron cita miles de personas venidas desde prácticamente todos los puntos del planeta. Algunas de ellas sólo para esa noche. Un proyecto que cuenta «la historia de un club perdido en el tiempo, renacido siglos después y creado para vivir eternamente». Con profundas raíces en la isla —«muros encalados, piedra natural y texturas terrosas»— y alas que buscan «el espacio, la eternidad y el misterio. Un lugar más allá del tiempo y de cualquier coordenada».

Lo primero que se encontraban los invitados era un enorme ovni estrellado en la entrada. Una escultura que fue uno de los puntos más instagrameados de la apertura. Más allá de las escaleras, la enorme sala de baile, con performers (algunos volando sobre sus cabezas) y juegos de luces. En el recorrido por todo el espacio, algo obligado esa primera noche, descubrían terrazas, pasillos forrados de espejos que multiplicaban cada uno de los haces de luz, niveles superpuestos y un sinfín de salas, cada una con su propia identidad «a medio camino entre un paisaje onírico y una escultura sonora». Unos espacios que beben «de referencias arquitectónicas como el brutalismo, el retrofuturismo y el art decó contemporáneo». Y más rincones: el burger club de vicio donde sirven palitos de pollo crujiente con caviar y el microclub del baño (como en Hï Ibiza, también ideado por Pissenem) bautizado como Wild Comet con un dj y paredes con el mismo tratamiento acústico que el de la sala principal. Mención aparte, las terrazas: Gravity Garden, rodeada de naturaleza; Sky Deck, con vistas a la ciudad de Eivissa y Formentera, y el punto más icónico del club, la cúpula, The Dome, «coronada por su espectacular pieza central, el Árbol de la vida».

‘Bitter Suite (Symphony Mix)’, de Tornado Wallace, fue el primer tema que sonó en [UNVRS], de manos de la dj neerlandesa Carista. En el baño se sucedieron Pascal Moschemi con Frankybeats, Salomé Le Chat, S.A.M., KOKO y Paul Reynolds. En la main room, después de Carista (una mujer, la primera en reinar en el nuevo universo) Ahmed Spins, el back to back entre Adam Ten y Mita Gami, Michael Bibi en plena madrugada y otros sets a cuatro manos: Joseph Capriati y The Martinez Brothers y, dos horas después, Carl Cox y Jamie Jones, que cerraron la noche. Bueno, el día, porque en ese momento la luz de la mañana se colaba ya por los amplios ventanales de la sala. Y así, con el sol penetrando en las entrañas del universo, sonó el último tema de la primera noche de «la nueva era» de la fiesta nocturna de la isla: ‘Playing with knives’, de Bizarre Inc.