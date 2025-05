Emily Henderson, directora de infantil y primaria del British School de Barcelona: "Habla inglés con tu hijo, aunque no domines el idioma"

El 19,6% de los estudiantes catalanes de entre 15 y 16 años tienen un nivel bajo de inglés. Es decir, no llegan a los conocimientos mínimos, según los resultados de las pruebas de competencias básicas en 4º de ESO. Más allá de los planes oficiales para potenciar el idioma en las aulas, la directora de infantil y primaria en el campus BSB Sitges de The British School of Barcelona, Emily Henderson, apuesta por incular el idioma con métodos lúdicos para que los niños no se sientan presionados. En su opinión, el aprendizaje se debería reforzar también en casa con herramientas sencillas. Henderson atiende a EL PERIÓDICO en un descanso del horario escolar para explicar cómo madres y padres pueden contribuir a mejorar el nivel de inglés de sus hijos e hijas, algo imprescindible para su futuro laboral.

-¿Cuál es la mejor manera de que los niños pequeños aprendan inglés? Los niños aprenden mejor cuando se divierten y no se sienten presionados. Es muy importante que el aprendizaje de idiomas sea ameno y divertido, y que las actividades que se realicen se lleven a cabo poco a poco. Cantar canciones o leer libros en inglés son formas familiares y colaborativas de que los niños y sus padres y madres disfruten juntos aprendiendo inglés. También puede ser estupendo ver fragmentos o episodios de un programa de televisión en inglés. Exponer a los niños a vocabulario de uso frecuente puede ser especialmente útil, así que colocar símbolos y palabras en inglés por toda la casa en objetos familiares es un buen estímulo para practicar. Incluso tener palabras en inglés como contraseña para, por ejemplo, abrir la lata de galletas.

-¿Qué tipo de herramientas tienen las familias a su disposición? Hay una gama muy amplia y muchas se pueden encontrar en internet. Hay aplicaciones para aprender idiomas y también programas de televisión y vídeos de YouTube que tienen como objetivo la adquisición de idiomas. Obviamente, estos métodos, aunque muy útiles, deben gestionarse con cuidado dadas las comprensibles preocupaciones que suscita el tiempo frente a la pantalla. Si se utilizan materiales digitales, es mejor que los niños hagan algo con ellos, por ejemplo, emparejar juegos en lugar de sentarse y mirar sin ningún propósito. Más allá de esto, los libros y las canciones son herramientas fantásticas y pueden variarse para que sean apropiados para la edad y el nivel.

"Para favorecer una buena adquisición del idioma, es importante una exposición regular de calidad: de 4 a 6 horas semanales producen un gran progreso"

-¿Tiene el horario lectivo pocas horas de inglés? ¿Se deberían aumentar? No puedo responder a esta pregunta porque no sé cómo es la enseñanza del inglés en otros centros escolares. Sin embargo, para favorecer una buena adquisición del idioma, es muy importante una exposición regular de calidad. Sabemos que de 4 a 6 horas semanales producen un gran progreso y confianza en los alumnos.

-En España, la costumbre es ver películas dobladas. ¿Sería buena idea acostumbrarles desde pequeños a la versión original? Sin duda, es una forma útil de sumergir a los niños en el idioma. Los elementos visuales de la pantalla ofrecen un contexto claro que los niños pueden seguir, eso les ayudará a tener una idea de lo que está pasando. Con el tiempo, esto empieza a favorecer un mejor aprendizaje del idioma, pero no es necesario hacerlo para todas las películas. Hay que buscar un equilibrio.

"No es necesario ver todas las películas en inglés. Hay que buscar un equilibrio"

-Si los padres saben inglés, ¿es bueno que les hablen en inglés a los hijos e hijas? Por supuesto. Los estudios demuestran que cuando los niños aprenden en hogares bilingües o trilingües, con exposición a varias lenguas desde una edad temprana, su coeficiente intelectual general y su progreso educativo son muy buenos. Aunque puede que los padres y las madres no se sientan tan seguros hablando inglés, exponer a sus hijos a ese idioma lo antes posible solo puede tener efectos positivos en su aprendizaje. Reservar una hora al día para que todo el mundo hable en inglés o establecer bloques de tiempo en los que se hable en la lengua extranjera para que todo el mundo lo haga de manera consciente es una buena manera de convertir el inglés en un hábito. Mantener conversaciones en ese idioma durante la cena, por ejemplo, puede ser una buena oportunidad para tener un momento fijo del día en el que todos se esfuercen por hablarlo.