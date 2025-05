Apnea del sueño: llega una pastilla que la soluciona mientras duermes

Durante la pandemia de Covid-19, muchas personas han oído hablar de la CPAP, la máscara que ayuda a respirar impulsando aire hacia los pulmones y que se utiliza a menudo en unidades de cuidados intensivos. Pero quienes sufren de apnea del sueño lo saben por una razón completamente diferente: ha sido la terapia estándar durante años, incluso si a menudo resulta incómoda, engorrosa y difícil de tolerar a largo plazo. Ahora, sin embargo, un nuevo descubrimiento podría cambiarlo todo. Una simple pastilla que se toma antes de acostarse está demostrando ser una alternativa real y efectiva.

Una esperanza concreta: la píldora AD109

La píldora en cuestión se llama AD109 y actualmente se encuentra en fase avanzada de ensayos clínicos. Los resultados que acaba de anunciar la empresa biotecnológica estadounidense Apnimed, que ha desarrollado el fármaco, son muy prometedores. En un estudio clínico de fase 3 de seis meses de duración en el que participaron 646 adultos con apnea obstructiva del sueño (AOS) de leve a grave, los que tomaron el medicamento tuvieron un promedio de 56 por ciento menos de episodios de respiración detenida o superficial durante la noche. Aún más sorprendente: el 22% de los participantes logró un control casi completo de la enfermedad, con menos de cinco episodios por hora, un resultado que habitualmente sólo se consigue con tratamientos muy efectivos.

Cómo funciona la pastilla

Pero ¿cómo funciona esta pastilla? AD109 es una combinación de dos ingredientes activos ya conocidos: la atomoxetina, utilizada durante años para tratar el TDAH, y la aroxibutinina, una nueva versión de un fármaco utilizado contra la vejiga hiperactiva. La atomoxetina aumenta los niveles de noradrenalina, un neurotransmisor que ayuda a mantener activos los músculos de la garganta durante el sueño, evitando que colapsen. La aroxibutinina, por otro lado, bloquea un mecanismo inhibidor, permitiendo que el músculo geniogloso, que se encuentra en la base de la lengua y es esencial para mantener abiertas las vías respiratorias, se mantenga tonificado durante el descanso. Juntos, los dos medicamentos atacan la causa neuromuscular del colapso de las vías respiratorias, el verdadero problema detrás de la apnea obstructiva del sueño.

A diferencia de la CPAP, que requiere una máscara conectada a una máquina que sopla aire en la garganta para mantenerla abierta, el AD109 se toma por vía oral, una vez al día. Esto significa que podría representar una auténtica revolución, especialmente para todas aquellas personas que no toleran la CPAP o que la utilizan de forma intermitente. En el estudio clínico, además de la reducción de la apnea, los investigadores también observaron una mejor oxigenación durante el sueño, lo que significa menos caídas peligrosas en los niveles de oxígeno en sangre, que se asocian con problemas cardiovasculares.

¿Qué pasa con los efectos secundarios?

Hasta el momento, el medicamento ha sido bien tolerado y no se han registrado efectos secundarios graves. Sin embargo, algunos expertos, como la Dra. Sigrid Veasey de la Universidad de Pensilvania, subrayan la importancia de vigilar cuidadosamente cualquier efecto secundario relacionado con la atomoxetina, que puede aumentar ligeramente la presión arterial y afectar la calidad del sueño. El Dr. Najib Ayas, de la Universidad de Columbia Británica, también señala que aún no sabemos si la píldora mejora los síntomas que experimentan los pacientes, como la somnolencia diurna, o sólo los datos medibles en las pruebas. Y, por supuesto, seis meses de observación no es tiempo suficiente para saber si AD109 reducirá los riesgos a largo plazo de la apnea del sueño, como el ataque cardíaco, el accidente cerebrovascular o el deterioro cognitivo.