La cantata que «potencia» el arte de los alumnos de Can Guerxo

Danza, teatro y canto. Estas son las tres artes escénicas que componen la cantata ‘La màquina del temps’ del artista catalán Arnau Tordera y que han versionado los cerca de 250 alumnos de Infantil y Primaria del colegio Can Guerxo de Sant Jordi. La función, que se ha representado en el Auditorio de Cas Serres, cuenta con la participación de músicos del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Ibiza y Formentera.

Una de las principales responsables de este proyecto multidisciplinar, que celebra su séptima edición, es la profesora de Educación Física y Música Neus Tur Saura. La maestra, que también cuenta con el grado profesional de clarinete, habla sobre el propósito de esta iniciativa: «Cuando empecé a trabajar en el colegio Can Guerxo me di cuenta de que los niños y niñas del centro tenían una faceta artística muy buena y que la debíamos potenciar desde el profesorado. Estas actuaciones, que llevamos a cabo anualmente desde 2017, a excepción de la época del covid, tienen como objetivo lograr que el alumnado sea capaz de ofrecer un concierto y que además, les sirva para explotar su lado artístico».

La adaptación de ‘La màquina del temps’ de los alumnos de Can Guerxo tiene una duración de aproximadamente una hora. Durante cerca de 60 minutos, los pequeños actores cantan, bailan y saltan en un auditorio que está prácticamente lleno hasta la bandera, ya que cuesta identificar una butaca libre. El público, que espera con ganas el comienzo del show, aplaude con gran entusiasmo cuando se abre el telón y aparecen en escena los primeros personajes.

Tur afirma que el proyecto «cuenta con la aceptación total del profesorado de Can Guerxo». A pesar de que la educadora se muestra contenta con la organización de la séptima edición, «al ser uno de los años con mayor porcentaje de participación del alumnado», lamenta los días en que se ha celebrado: «Este año, todos los chicos y chicas de sexto de Primaria han participado como actores en la cantata. En otras ediciones, hubo casos de alumnos que no quisieron salir al escenario por distintas causas. A pesar de que considero que cada año lo vamos mejorando [en referencia al proyecto musical], este 2025 me hubiese gustado que el espectáculo cayese en jueves y viernes. Cuando cerramos una edición, al día siguiente hay una euforia y una resaca emocional enorme y precisamos de descanso, ya que nos cuesta a todos centrarnos un poco más después de vivir y formar parte activa de esta experiencia. Espero que el año que viene lo podamos cuadrar para que sea jueves y viernes».

Actuación en Cas Serres

La versión de ‘La màquina del temps’ de los niños y niñas de Can Guerxo, que realizan esta tarde la misma función sin la presencia de los alumnos de Infantil, consta de diez escenas con diez canciones. En otras palabras, cada escena tiene una canción distinta asignada. Acompañados por las melodías de los músicos del Conservatorio participantes en la jornada, un grupo reducido de alumnos de los últimos cursos de Primaria entonan con gran acierto la cantata. A ello, hay que sumarle las aportaciones del coro. Este está integrado por chicos y chicas de distintas edades y recibe puntualmente las indicaciones de una dinámica Tur, quien no descuida ni un detalle de lo que acontece en la tarima del auditorio.

En la función, se hace un recorrido por distintas épocas históricas que arrancan en el Paleolítico con el Homo sapiens como protagonista, pasan por la Edad Antigua durante el periodo de máximo esplendor del Imperio romano y recrean también etapas más recientes, como el siglo XX con un viaje a Estados Unidos de la mano del rey del rock and roll, Elvis Presley.